Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συγγραφέας Χρυσηίδα Δημουλίδου στηρίζει την Ιωάννα Τούνη στην υπόθεση revenge porn η οποία έχει πάρει αναβολή για τις 23 Ιανουαρίου 2026.

Η συγγραφέας περιγράφει πώς αυτή η υπόθεση μπορεί να επηρεάσει το μέλλον του παιδιού της influencer στιγματίζοντάς τη για πάντα και πως είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί ένα τέλος στις συνεχείς αναβολές της εκδίκασης της.

Διαβάστε ακόμα: «Θα βρεθείτε σε χαντάκι»: Αυτά είναι τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε η Τούνη

Η ανάρτηση της Χρυσηίδας Δημουλίδου

«Την Ιωάννα Τούνη δεν την έχω συναντήσει ποτέ, δεν την γνωρίζω, δεν έχει σημασία αν την συμπαθώ, αν την αντιπαθώ ή μου είναι αδιάφορη όμως δεν μπορώ να μείνω αδιάφορη ως γυναίκα στο θέμα #porn #revenge που την ταλανίζει εδώ και 7 χρόνια και είναι γνωστό σε όλους μας.

Θεωρώ απαράδεκτο να της επιτίθενται γυναίκες για μία πράξη στην οποία δεν έδωσε ποτέ την συγκατάθεση της, έγινε παρά τη θέλησή της και σε κατάσταση μέθης.

Τόσα χρόνια προσπαθεί να βρει το δίκιο της και να τιμωρηθούν οι ένοχοι δυστυχώς όμως ακόμη μία φορά αναβλήθηκε το δικαστήριο σε μία υπόθεση που θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα διότι αφορά την τιμή και αξιοπρέπεια ενός ατόμου που του κολλήθηκε η ετικέτα της βίζ@τας και της πόρνης κάτι που η ίδια ανέφερε θέλει να πετάξει από πάνω της διότι δεν έχει ουδεμία σχέση με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και συμφωνώ μαζί της.

Πριν 7 χρόνια η Ιωάννα βγήκε να διασκεδάσει μαζί με τον τότε σύντροφό της και φίλους του και το αποτέλεσμα εκείνης της βραδιάς ήταν να βρεθεί σε κατάσταση μέθης (που δεν γνωρίζουμε αν όντως ήπιε πολύ ή της έριξαν κάτι στο ποτό) να εκτελεί ερωτική πράξη δίχως θα είναι σε θέση να αντισταθεί και το χείριστο όλων να βιντεογραφείται και να διατίθεται το αυστηρά προσωπικό αυτό υλικό στο διαδίκτυο προς χάριν τέρψης και ηδονισμού των αρσενικών και του "μάγκα" συντρόφου της, ο οποίος ενέκρινε την βιντεογράφηση ή μπορεί και να το ζήτησε ο ίδιος -δεν το γνωρίζουμε αυτό- με τον ίδιο να αρνείται ότι το μετέδωσε στο διαδίκτυο, άρα το έκανε κάποιος από τους κολλητούς του.

Όπως και νά' χει το θέμα ο ένοχος βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνη την παρέα και δυστυχώς για μας τις γυναίκες στην Ελλάδα ο άντρας πάντα θα είναι ο μάγκας όταν κάνει σεξ με μία γυναίκα και πάντα θα είναι εκείνη που εκτίθεται διότι στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για σεξ και όχι ερωτική πράξη με συναισθήματα και αγάπη διότι ουδείς σωστός άντρας εκθέτει δημόσια τη γυναίκα με την οποία ή έχει σχέση ή είναι της μιας βραδιάς, είτε την αγαπά είτε όχι ή είναι ερωτευμένος μαζί της.

Ο άνδρας που το κάνει αυτό είναι οικτρά γελασμένος αν το θεωρεί επίτευγμα και χαρακτηρίζεται από μένα ως ανδρικό σούργελο με κόμπλεξ τα οποία προσπαθεί να κρύψει μέσω αυτών των πράξεων. Είναι ο άντρας που δεν έχει μπέσα ούτε τρόπους ούτε σέβεται τη γυναίκα διότι αυτό διδάχτηκε αυτό έμαθε από το σπίτι του που αν του είχαν μάθει τρόπους και σεβασμό προς τη γυναίκα αυτά δεν θα συνέβαιναν ποτέ.

Οι Έλληνες κατά βάθος είναι κρυφοταλιμπανιστές που το παίζουν μοντερνιστές ότι παρέχουν ελευθερίες στη γυναίκα, να ντυθεί όπως θέλει να βαφτεί όπως θέλει αλλά μέσα τους είναι βαθιά συντηρητικοί σε ισλαμιστικό σημείο κι αν το επέτρεπε ο νόμος να της φορέσουν φερετζέ, θα τις φορούσαν με μεγάλη τους χαρά.

Όμως το κυρίως θέμα είναι τι κάνει η Δικαιοσύνη και γιατί καθυστερεί τόσο πολύ και ταλαιπωρεί αυτή τη γυναίκα που δεν μπορεί να δικαιωθεί, που δεν ζητάει χρήματα, μόνο να αποκατασταθεί όνομα και η τιμή της διότι ακόμα και η τελευταία πόρνη έχει τιμή και δεν έχει σημασία αν πληρώνεται για μία ερωτική πράξη, αν νιώσει ότι δεν τη σέβονται ή απειλείται, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί και σε περίπτωση καταγγελίας, να δικαιωθεί.

Ουδείς άνδρας μπορεί να χρησιμοποιήσει το σώμα μιας γυναίκας προς δική του τέρψη και ευχαρίστηση χωρίς τη συγκατάθεσή της πολύ περισσότερο να την εκθέσει δημόσια. Είναι το χειρότερο είδος ανδρών και σιχαίνομαι κυριολεκτικά όταν ακούω κάποιον να κοκορεύεται για τις ερωτικές του επιδόσεις, ποια "πήδηξε" πώς την "πήδηξε" πού την "πήδηξε".

Για το καλό όλων των γυναικών η Δικαιοσύνη πρέπει να τελειώνει το θέμα τον Ιανουάριο 2026 που γίνεται η επόμενη δικάσιμος και να βγάλει την τελική απόφαση όπου η τιμωρία των ενόχων να είναι παραδειγματική και να επιδώσει και χρηματική αποζημίωση στην Ιωάννα που αν θέλει την κρατάει, αν θέλει την κάνει δωρεάν σε ανθρώπους, σε παιδιά η ζώα που έχουν ανάγκη και αυτό θα ήταν το καλύτερο.

Όπως είπε και η ίδια έχει ένα 3χρονο γιο που κάποια στιγμή θα πάει σχολείο και τότε οι συμμαθητές του θα του επιτεθούν και θα πουν ότι η μάνα του είναι πουτ@ν@ κάτι που δεν θα πουν ποτέ στους γιους των θυτών.

Σκεφτείτε αυτή την αγνή παιδική ψυχούλα, που μεγαλώνει με τόση αγάπη από την Ιωάννα και το έχει αποδείξει, να δεχθεί τέτοια επίθεση και επιστρέφοντας σπίτι κλαίγοντας να πει "Μαμά, μου είπαν ότι είσαι μια π......."

Σκεφτείτε αυτό το αγοράκι να μεγαλώνει να γίνεται άντρας και να έχει στο βάθος του μυαλού του ότι η μητέρα του έκανε αυτό ή αργότερα να του το κοπανάνε και μπορεί να γίνει αιτία να επιτεθεί σε κάποιον για την τιμή της και να φτάσει η κατάσταση σε ακραία σημεία.

Όταν όμως υπάρχει απόφαση δικαστηρίου που την δικαιώνει κανείς δεν θα μπορεί να μιλήσει εναντίον της διότι αν τιμωρηθούν οι ένοχοι, η γνώμη του κοινού θα στραφεί εναντίον τους.

Και δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άντρες για την Τούνη όσο η γνώμη των γυναικών που παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Δυστυχώς οι περισσότερες Ελληνίδες μισούν τις όμορφες, επιτυχημένες, γυναίκες, μισούν αυτές που έκαναν τη ζωή τους και επέλεξαν το δικό τους δρόμο όπως τους άρεσε, μισούν την ομορφιά σε μία γυναίκα, τα νιάτα της, τα λεφτά της, την δόξα της και βγαίνουν ως δηλητηριώδης οχιές να κάνουν επιθέσεις κρίνοντας από τη δική τους "παρθενορραφή"...

Η Τούνη είναι μια νέα, πολύ εντυπωσιακή γυναίκα που έχει αποκτήσει ένα πανέμορφο αγόρι, που έχει κάνει μία τεράστια περιουσία μόνη της και πιστεύω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος που εμπιστεύτηκε λάθος ανθρώπους.

Εύχομαι με όλη μου την καρδιά να δικαιωθεί και οι γυναίκες θα πρέπει να βρίσκονται τη δικάσιμο ημέρα με πλακάτ έξω από το δικαστήριο και να ζητούν δικαιοσύνη στην Ιωάννα Τούνη και όχι με τα σχόλια τους να υποστηρίζουμε άνανδρους που έκαναν αυτές τις πράξεις.

Η ιστορία πρέπει να τελειώσει τον Ιανουάριο και να είναι υπέρ της και της σκληρής τιμωρίας των ενόχων.

Όλοι εσείς που χλευάζετε αλλά και οι δικαστές καλό είναι να θυμούνται πως μεγαλώνετε κόρες και εγγονές δεν θα θέλετε καθόλου να δείτε την κόρη σας ή την εγγόνα σας να βρίσκεται σε παρόμοια θέση και να μην δικαιώνεται...».