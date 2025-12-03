«Θα βρεθείτε σε χαντάκι»: Αυτά είναι τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε η Τούνη

Εν μέσω της δίκης για την υπόθεση revenge porn η οποία έχει πάρει αναβολή για τις 23 Ιανουαρίου 2026, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες πως ο ίδιος και η Ιωάννα Τούνη έχουν δεχτεί απειλητικά μηνύματα αναφορικά με την υπόθεση, την προέλευση των οποίων ερευνά η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Το περιεχόμενο των απειλητικών μηνυμάτων

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος έδωσε στη δημοσιότητα το περιεχόμενο των μηνυμάτων, τα οποία προβλήθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι. Γι’ αυτό προσέξτε πολύ καλά τι λέτε. Εάν τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Γι’ αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σχοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχετε να πάθετε», ανέφερε το πρώτο μήνυμα.

«Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας στην Ιωάννα Τούνη για να είναι ενήμερη. Αυτό μόνο σας λέω. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας εσείς οι δύο», ανέφερε το δεύτερο μήνυμα προς τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο και την Ιωάννα Τούνη.

«Ο εντολέας μου είναι και ο ίδιος θύμα και έχει διαπομπευθεί»

Ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του revenge porn της Ιωάννας Τούνη, Κωνσταντίνος Τσάκος, μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου τόνισε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη διάδοση του βίντεο.

«Το δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα, πώς νιώθει ο καθένας, θα μπορούσαμε κι εμείς να βγαίνουμε και να λέμε πώς νιώθουν οι κατηγορούμενοι. Γιατί εκτός του ότι δηλώνω από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώοι, σκεφτείτε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και οι δύο οι εντολείς, αλλά ειδικά ο ένας, αυτός που φαίνεται ότι συμμετέχει στην πράξη, το έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή και έχει καταθέσει έγκληση. Ότι είναι και αυτός θύμα. Και μάλιστα η δική του η φυσιογνωμία στο βίντεο είναι πιο εμφανής σε σχέση με τη μορφή της κυρίας Τούνη», τόνισε ο Κωνσταντίνος Τσάκος.

Ιωάννα Τούνη: «Βρισκόμουν σε κατάσταση ανεξήγητης μέθης»

Η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε δήλωσή της στο Πρωινό του ΑΝΤ1, μετά τα όσα είπε ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του revenge porn βίντεο.

«Έχουν περάσει πάνω από οκτώ χρόνια που δίνω έναν αγώνα για να δικαιωθώ, για ένα βίντεο που τραβήχτηκε εν αγνοία μου και παρά τη θέλησή μου, ενώ βρισκόμουν σε κατάσταση ανεξήγητης μέθης και λίγο μετά έχασα εντελώς τις αισθήσεις μου. Όλα αυτά τα χρόνια, ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά. Έχω στιγματιστεί ανεπανόρθωτα. Έχω δεχτεί χυδαιότητες, προσβολές, απειλές για τη ζωή μου, αλλά τίποτα πια δεν με φοβίζει. Τίποτα δεν με λυγίζει, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο δικός μου. Είναι για όλες. Είναι για όλες τις γυναίκες που βίωσαν κακοποίηση, διασυρμό, εξευτελισμό. Η δικαιοσύνη πρέπει με την απόφασή της να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα.

Τέλος σε μία κοινωνία που στιγματίζει το θύμα, που το περιθωριοποιεί, που το σπρώχνει μέχρι την αυτοκτονία. Τέλος στο αφήγημα όπου ο θύτης συνεχίζει ανενόχλητος στη ζωή του, σαν να μην συνέβη τίποτα. Εγώ είμαι η μόνη που διαπομπεύτηκα από τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο. Είναι προκλητικό και εξοργιστικό να ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος ότι είναι εκείνος το θύμα. Επειδή φαίνεται να χαμογελάει στον συνεργό του, την ώρα που μας βιντεοσκοπούσε παράνομα. Δέχτηκα ηθικό κανιβαλισμό.

Δέχτηκα ανθρωποφαγία. Όλα επειδή μετέτρεψε σε τρόπαιο, επειδή θέλησε να με εκδικηθεί, δημοσιοποιώντας το πιο προσωπικό και πιο ανήθικα καταγεγραμμένο περιεχόμενο. Φτάνει πια! Ας είναι η δική μου υπόθεση η τελευταία που θα χρειαστεί να περάσει από αυτό το σκοτάδι και να διεκδικήσει το αυτονόητο. Η παραδειγματική τιμωρία δεν είναι εκδίκηση. Είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξει η ντροπή πλευρά και να πάει εκεί που πραγματικά ανήκει».