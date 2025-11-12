Χρύσπα: Διαζύγιο από τον Παναγιώτη Νικολάου μετά από 15 χρόνια γάμου

Χωριστούς δρόμους έχουν τραβήξει η τραγουδίστρια Χρύσπα και ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Νικολάου εδώ και αρκετούς μήνες.
Όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το ζευγάρι από το περασμένο καλοκαίρι ζούσε χωριστά.
Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε στην εκπομπή της φήμες των τελευταίων ημερών για το διαζύγιό της χωρίς να επεκταθεί.
«Πήραμε τηλέφωνο, το επιβεβαίωσε, ήθελε να το επικοινωνήσει», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, αναφερόμενος στο σχετικό θέμα.
Σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Χρύσπα δημοσίευσε μία φωτογραφία από τα χαρτιά του διαζυγίου και έγραψε πάνω σε αυτή: «Challenge accepted #Divorced».
- Αιχμηρότατο σχόλιο Καμμένου για Σαμαρά: «Το αρχαιότερο επάγγελμα έχει πολιτική εκδοχή»
- Η πρωτοτυπία του Τσίπρα, η πρεμιέρα του κόφτη στη Βουλή και ο Καραχάλιος που απασφάλισε
- Σεισμός τώρα στην Κύπρο: Τι δείχνουν οι μετρήσεις
- «Γιατί δεν κάνεις πλαστική πέους;» - Η απάντηση της Κέλι Κλάρκσον σε σεξιστικό σχόλιο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.