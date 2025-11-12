Μενού

Χρύσπα: Διαζύγιο από τον Παναγιώτη Νικολάου μετά από 15 χρόνια γάμου

Η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου αποφάσισαν να χωρίσουν έπειτα από 15 χρόνια κοινής πορείας.

Χρύσπα
Η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου | NDP
Χωριστούς δρόμους έχουν τραβήξει η τραγουδίστρια Χρύσπα και ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Νικολάου εδώ και αρκετούς μήνες.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το ζευγάρι από το περασμένο καλοκαίρι ζούσε χωριστά

Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε στην εκπομπή της φήμες των τελευταίων ημερών για το διαζύγιό της χωρίς να επεκταθεί.

«Πήραμε τηλέφωνο, το επιβεβαίωσε, ήθελε να το επικοινωνήσει», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, αναφερόμενος στο σχετικό θέμα.

 Σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Χρύσπα δημοσίευσε μία φωτογραφία από τα χαρτιά του διαζυγίου και έγραψε πάνω σε αυτή: «Challenge accepted #Divorced».

Χρύσπα διαζύγιο
Η ανάρτηση της Χρύσπας για το διαζύγιο | Instagram/ xryspa

 

