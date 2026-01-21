Μενού

Hug Me Back: Μια αγκαλιά που ξεκίνησε από την Αθήνα και έφτασε μέχρι την Ανταρκτική

Η Κατερίνα Ζαγοράκη πιστεύει στη δύναμη της αγκαλιάς και γι' αυτό δημιούργησε ένα project που τη στέλνει σε όλο τον κόσμο.

Η Κατερίνα Ζαγοράκη, δημιουργός του Hug Me Back, έχει αυτού του είδους τη θετική ενέργεια που είναι μεταδοτική. Με το που τη συναντάς, σου χαρίζει ένα ζεστό χαμόγελο και μια σφιχτή αγκαλιά, απο αυτές που δίνεις στους ανθρώπους που πραγματικά νοιάζεσαι. Κάτι ξέρω, έτσι έγινε όταν τη συνάντησα για να μου δώσει το hoodie που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μοιράζοντας αγκαλιές και αγάπη.

