Η 80χρονη γυναίκα που κάποτε ψηφίστηκε πιο σέξι από την Jennifer Lopez

Το όχι και τόσο μακρινό 2015, η Mary Berry ήταν 80 ετών και μία από τις πιο λατρεμένες τηλεοπτικές περσόνες στη Μεγάλη Βρετανία. Κανείς, ωστόσο, δεν θα περίμενε ότι το κοινό θα την ψήφιζε ανάμεσα στις 100 πιο σέξι γυναίκες στον πλανήτη.

Πριν προχωρήσουμε στην είδηση, να τονίσουμε ότι η Mary Berry είναι σεφ, συγγραφέας, ζαχαροπλάστρια και, όπως είπαμε, διάσημη παρουσιάστρια, πολύ αγαπητή στο αγγλικό κοινό. Κάτι σαν μία βρετανική εκδοχή της Βέφας Αλεξιάδου.

H Mary Berry πήρε μέρος στον διαγωνισμό του περιοδικού FHM ως προς την ετήσια λίστα του με τις «100 πιο σέξι γυναίκες στον πλανήτη». Σε αυτή τη λίστα θα βρίσκατε διάφορα ονόματα που πιθανότατα θα τα περιμένατε. Θα βρίσκατε όμως και αυτό της Mary Berry.

Στη λίστα, λοιπόν, η τότε 80χρονη γυναίκα φιγούραρε στην 73η θέση, αφήνοντας πίσω της celebrities όπως η Jennifer Lopez ή η Daisy Lowe. Και γιατί όχι θα πούμε εμείς. Ποτέ το σεξ απίλ δεν ήταν θέμα ηλικίας. Πάντα ήταν θέμα του τι αποπνέει κάποιος.

Σήμερα είναι πια 90 ετών και συνεχίζει να είναι ακμαία.