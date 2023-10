Η Adele σταματάει συναυλία κλαίγοντας για να χαιρετήσει τον μαιευτήρα που γέννησε το μωρό της

Ντυμένη ως η Morticia Addams για το Halloween σταμάτησε με κλάματα την συναυλία της η Adele, καθώς παρατήρησε μέσα στους θεατές τον γιατρό που ήταν δίπλα της στην γέννα του γιου της, Angelo, πριν 10 χρόνια.

Την ώρα που περπατάει τραγουδώντας το When We Where Young λέει στο μικρόφωνο με απορία «Σκάσε!», συνεχίζοντας μια φράση του τραγουδιού μέχρι που συνειδητοποίησε πως πρόκειται για τον γιατρό.

«Ω θεέ μου Κόλιν! Ω θεέ μου! Αυτός είναι ο γιατρός που γέννησε το μωρό μου! Δεν τον έχω δει χρόνια τώρα» λέει η Adele με ενθουσιασμό και τρέχει να αγκαλιάσει τον γιατρό εμφανώς συγκινημένη.

Όσο η μουσική συνέχιζε να παίζει από πίσω η Adele ζήτησε συγγνώμη που διέκοψε την συναυλία και είπε στους θεατές: «Θα το τραγουδήσετε για μένα; Αυτός ο άνδρας μου γέννησε το μωρό» και συνέχισε να τραγουδάει.