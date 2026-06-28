Η αδημοσίευτη φωτογραφία του Λάμπρου Κωνσταντάρα με την Τζένη Καρέζη: 41 χρόνια από τον θάνατό του

Μια φωτογραφία γεμάτη αναμνήσεις δημοσίευσε το Studio Κλεισθένης με αφορμή τα 40 χρόνια από τον θάνατο του Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Ο λόγος για μια αδημοσίευτη εικόνα με εκείνον και τη Τζένη Καρέζη. Η λεζάντα, αναφέρει: «41 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο μας ηθοποιό Λάμπρο Κωνσταντάρα συμπληρώνονται σήμερα και το Στούντιο Κλεισθένης, τον θυμάται όπως κάθε χρόνο με μια αδημοσίευτη φωτογραφία όπου τον βλέπουμε με την Τζένη Καρέζη η οποία είναι με το φακό του Κλεισθένη στις 18 Ιουλίου 1961.

Είναι από την πρώτη κρουαζιέρα που έκανε το περιοδικό Πρώτο με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αστεριών του κινηματογράφου της εποχής Λάσκαρη, Φόνσου, Διαλυνά, Ρίζος, Πάντζας, Μαυροπούλου, Τσαγανέας, Ρουσσέα, Φωτόπουλος κ.α. Ο προορισμός της κρουαζιέρας ήταν η Αίγινα και η Ύδρα και έγινε με τη θαλαμηγό Μαριώ», αναφέρεται στο Instagram.

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«Μια φωτογραφία νοσταλγική και σπάνια», «Πόσο μας λείπουν» και «αξέχαστοι και οι δύο» είναι μερικά από τα εκατοντάδες αντίστοιχα σχόλια χρηστών που φιγουράρουν κάτω από την φωτογραφία.

Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση του εγγονού του

Ο εγγονός του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας, δημοσίευσε με τη σειρά του το δικό του ντοκουμέντο.

«41 χρόνια πέρασαν! 28 Ιουνίου 1985, Ασκληπιείο Βούλας. Τα προηγούμενα 40 τα αναπολούσαμε όλοι μαζί. Φέτος, όμως, έχεις εσύ εκεί το γιο σου και εμείς δεν έχουμε εδώ τον πατέρα μας.

Κάπως έτσι σε χαιρέτισε πριν μερικούς μήνες, στο τελευταίο μας βιβλίο Λαμπρούκος αλλά φαντάζομαι τώρα θα τα λετε από κοντά. Ελπίζω δηλαδή», αναφέρει η ανάρτησή του.