Η αλληλεγγύη που λείπει: Πώς ένα σινεμά στηρίζει τον γείτονά του μετά από καταστροφή

Πράξη αλληλεγγύης από το θερινό σινεμά Απόλλων στην Σαρανταπόρου στη Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων κατέστρεψε ολοσχερώς το γειτονικό συνεργείο αυτοκινήτων.

Το Θερινό Απόλλων ανακοίνωσε μετά την καταστροφή ότι πρόκειται να διαθέσει όλα τα έσοδα της προβολής την ταινία Persepolis της προσφάτως εκλιπούσας Μαρζάν Σατραπί την Πέμπτη 18/6 προς ενίσχυση του ιδιοκτήτη του συνεργείου.

«Σε δύσκολες στιγμές, η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γειτονιάς. Πάντα θα έχουμε ο ένας τον άλλον και θα το αποδεικνύουμε έμπρακτα. Το σινεμά δεν είναι απλά η παρακολούθηση μιας ταινίας. Είναι μια συλλογική εμπειρία που συνεχίζεται και εκτός αίθουσας, είναι ο τρόπος να ζούμε όλα όσα συναντάμε στην καθημερινότητα μας μέσα από το «εμείς», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην ανάρτηση. Παράλληλα, στον χώρο του κινηματογράφου θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον.



