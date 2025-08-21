Η αφιέρωση του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή και το φιλί επί σκηνής

Φέτος το καλοκαίρι η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς κάνουν περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, μετά από ένα επιτυχημένο χειμώνα εμφανίσεων σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, ενώ το τελευταίο διάστημα δεν είναι λίγα τα χιουμοριστικά βιντεάκια με πρωταγωνιστές τους ίδιους στα social media.

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς είναι παντρεμένοι εδώ και 28 χρόνια με τον έρωτά τους να δείχνει να είναι εξίσου δυνατός και σε πρόσφατη εμφάνισή τους επί σκηνής ο γνωστός τραγουδιστής αφιέρωσε την ερμηνεία του στη σύζυγό του.

Συγκεκριμένα, ο Διονύσης Σχοινάς ερμήνευσε το τραγούδι «Χωρίς Εσένα Δεν Υπάρχω» του Γιάννη Πάριου δίνοντας στη συνέχεια ένα φιλί στο στόμα στην Καίτη Γαρμπή, ενθουσιάζοντας τόσο το κοινό στη συναυλία τους όσο και τους θαυμαστές τους στα social media όπου ανέβηκε το σχετικό απόσπασμα.