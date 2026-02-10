Η Αγάθη και η Βαλεντίνη Ράντη για τη διπλή μαστεκτομή: «Είναι κάτι σαν ακρωτηριασμός - Φοβηθήκαμε πολύ»

Διπλή μαστεκτομή έκαναν την ίδια μέρα οι δύο αδελφές δημοσιογράφοι Αγάθη και Βαλεντίνη Ράντη, αποκαλύπτοντας ότι έπρεπε να πάρουν τη συγκεκριμένη απόφαση καθώς εγκυμονούσε ο κίνδυνος του καρκίνου.

Μιλώντας στην εκπομπή του ANT1 «Το Πρωινό» και τον Γιώργο Λιάγκα, περιέγραψαν τι βίωσαν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου αλλά και τις επόμενες μέρες ενώ εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τους γιατρούς και τη μητέρα τους λέγοτνας ότι είναι οι «φύλακες άγγελοι τους».

Η Αγάθη Ράντη είπε αρχικά: «Βασικά βρέθηκε μια προκαρκινική κατάσταση. Κάναμε βιοψία. Το συζητήσαμε με τη γιατρό και είχαμε κάποιες επιλογές. Η επιλογή είναι να το παρακολουθούμε κάθε 6 μήνες, το οποίο είναι αρκετά ψυχοφθόρο για μας, γιατί όταν υπάρχει αυτό, κάποια στιγμή θα εξελιχθεί».

«Θα μπορούσε σε 2-3 χρόνια να εξελιχθεί σε καρκίνο. Εμείς είμαστε μονοζυγωτικές, έχουμε το ίδιο DNA, είμαστε το ίδιο άρρωστες. Το ίδιο DNA. Κι αυτή είναι η ιδιαιτερότητα σε μας. Κάνω κι εγώ σε δεύτερο χρόνο μία βιοψία, από τυχαίο σημείο στο στήθος, και βγαίνει και σε μένα ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα.

Οπότε ήταν μονόδρομος η απόφαση» συμπλήρωσε η Βαλεντίνη.

Και συνέχισε: «Μπήκαμε στο χειρουργείο πεντέμιση ώρες η κάθε μία. Δέχτηκαν οι γιατροί να μας χειρουργήσουνε την ίδια μέρα. Αυτό για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Επέλεξα εγώ πρώτα να μπει η Αγάθη για να σιγουρετώ ότι είναι καλά και μετά να μπω εγώ στο χειρουργείο. Πριν με ναρκώσουν τη συνάντησα».

Η Αγάθη μάλιστα φανερά συγκινημένη δήλωσε πώς ήταν η στιγμή που η μια έβγαινε από το χειρουργείο και η άλλη έμπαινε στο χειρουργείο.

αυτή τη στιγμή δεν θα την ξεχάσω σ’ όλη μου τη ζωή. Συγγνώμη τώρα. Την είδα, η Βαλεντίνη χάιδευε το τζάμι γιατί δεν μπορούσα να την ακουμπήσω και μπήκα στο χειρουργείο. Ήτανε από τις πιο δύσκολες μέρες. Η παραμονή ήταν πολύ δύσκολη γιατί αφήσαμε τα παιδιά στο σπίτι. Ξεκίνησε το πρωί και τελειώσαμε το βράδυ».

«Η Αγάθη μπήκε 7μιση ώρα το πρωί στο χειρουργείο, βγήκε 2μιση ώρα. Εγώ μπήκα κάτω 3 παρά 20 και βγήκα 8 και τέταρτο το απόγευμα», πρόσθεσε η Βαλεντίνη.

«Η μαμά μας ήταν έξω. Η μαμά μας είναι ο φύλακας άγγελός της ζωής μας, μας έχει μεγαλώσει μόνη της. Έχει δώσει τη ζωή της. Ήταν μια μέρα που είχε δυο παιδιά στο χειρουργείο. Ξέρεις τι είπε η μαμά μου; “Εγώ θα έχω τα φτερά μου από πάνω σας”. Και όταν μια μάνα έχει τα φτερά πάνω απ’ το παιδί δεν παθαίνουν τίποτα τα παιδιά»., είπαν.

Αδελφές Ράντη: «Δέκα μέρες δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τα μάτια μας στον καθρέφτη»

Στη συνέχεια οι δύο αδελφές περιέγραψαν ότι το συγκεκριμένο χειρουργείο είναι επώδυνο, ότι υπάρχει πόνος και ότι οι δέκα πρώτες μέρες είναι δύσκολες.

«Είναι αισθητικός ακρωτηριασμός, μην κρυβόμαστε. Το στήθος σου το βλέπεις. Για τις γυναίκες, ειδικά θα το καταλάβουνε τώρα.

Εμείς αφαιρέσαμε και λεμφαδένες φρουρών για να είμαστε καλυμμένες. Έχουμε αφιαρέσει και τη θηλή που θα γίνει σε ένα χρόνο με τατουάζ. Δέκα μέρες δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τα μάτια μας στον καθρέφτη. Εγώ δεν θα κρυφτώ, δεν μπορούσα να αντικρίσω την εικόνα μας. Μετά από δεκαπέντε μέρες άνοιξα τα μάτια μου. Κάθεσαι στον καθρέφτη και γνωρίζεις ξανά το νέο σου εαυτό. Συστήνεσαι ξανά με τον εαυτό σου. Δηλαδή λες, από δω και πέρα είναι η Βαλεντίνη και η Αγάθη προ χειρουργείου, και η Βαλεντίνη και η Αγάθη μετά χειρουργείου».

Μάλιστα, τόνισαν πόσο σημαντικό είναι η κάθε γυναίκα να κάνει ότι θέλει με το σώμα της λέγοντας ότι «είναι παζό να κρίνεται η θυλικότητα από το στήθος. Η συμπεριφοράσ σου σε κάνει γυναίκα».

Η στιγμή που μίλησαν στα παιδιά τους για τη μαστεκτομή

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης οι αδελφές αποκάλυψαν ότι : «Ήταν ένα μάθημα ζωής για εμάς αυτό. Αξιολογήσαμε πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους. Φοβηθήκαμε, δεν θα πω ψέματα, ειδικά τις πρώτες δέκα μέρες κι εμείς κλαίγαμε. Δηλαδή δεν μ’ αρέσει που το λέω, αλλά κλαίγαμε πάρα πολύ, έχουμε κλάψει πάρα πολύ. Είχαμε δίπλα τη μαμά μας και το λέω και το υπερτονίζω, γιατί είναι και γυναίκα και μάνα. Είχε μία μέρα ολόκληρη τα παιδιά της στο χειρουργείο, βγήκαμε έξω, μία στιγμή δεν είπε η μαμά μου δεν θα πάει κάτι καλά. Έλεγε “πάντα θα πάνε όλα καλά”»,

Τέλος, οι αδελφές Ράντη αποκάλυψαν πώς επικοινώνησαν στα παιδιά τους, την αλλαγή στα σώματα τους.

«Η κόρη μου με είδε να κάνω μπάνιο και μου είπε "Μαμά που είναι το σημείο που έπινα γάλα; Λείπει αυτό το σημείο" και της είπα ότι λείπει προς το παρόν. Και το κατάλαβε. Ο μικρός της Αγάθης που είναι πιο μικρός λέει ότι έχει γρατζουνιές», είπε η Βαλεντίνη Ράντη.