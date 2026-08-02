Η άγνωστη ιστορία για τον αδερφό του Νόλαν: Η κατηγορία για φόνο και ο κωδικός «Οπενχάιμερ»

Καθώς ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος μέσα από την ταινία «Οδύσσεια», διάφορες ιστορίες που αφορούν εκείνον ή το έργο του βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μία από αυτές σχετίζεται με την ταινία «Οπενχάιμερ» του 2023, αλλά και τον αδελφό του, Μάθιου.

Πολύ πριν την ταινία «Oppenheimer» ο Μάθιου Νόλαν, είχε κατηγορηθεί ότι ήταν πληρωμένος δολοφόνος και ότι χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Oppenheimer».

Διαβάστε ακόμα: Οδύσσεια: Τι είναι ο «νόμος του Δία» και γιατί προβλημάτισε τους θεατές

Η δολοφονία στην οποία εμπλέκεται το όνομα του Μάθιου Νόλαν

Σύμφωνα με παλαιότερο άρθρο του Newsweek, ο Μάθιου Νόλαν το 2009 συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία ενός άνδρα.

Το 2005, ένας ψαράς εντόπισε στις όχθες ποταμού στην Κόστα Ρίκα τη σορό του λογιστή Ρόμπερτ Κόεν. Η νεκροψία του 63χρονου έδειξε ότι πριν από τον θάνατό του είχε υποστεί εκτεταμένα και σοβαρά τραύματα.

Για τη δολοφονία καταδικάστηκε ο Λουίς Αλόνσο Ντάγκλας Μεχία. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Μάθιου Νόλαν κατονομαζόταν ως εμπλεκόμενος, με την κατηγορία ότι ενεργούσε ως «πληρωμένος εκτελεστής» και ότι χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «MM McCall-Oppenheimer».

Η εφημερίδα Times είχε υποστηρίξει ότι το ψευδώνυμό του ήταν αναφορά στην πανίσχυρη οικογένεια Οπενχάιμερ της Νότιας Αφρικής που δημιούργησε περιουσία από τα διαμάντια, ως ένα ψευδώνυμο με ισχύ, πλούτο και κύρος και όχι στον Αμερικανό πρωτοπόρο φυσικό Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, που έμεινε στην ιστορία ως «πατέρας της ατομικής βόμβας».

Ο Μάθιου Νόλαν δεν καταδικάστηκε ποτέ για συμμετοχή στον θάνατο του Ρόμπερτ Κόεν.

Παρ' όλα αυτά, το 2009 συνελήφθη από πράκτορα του FBI και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Αμερικανός δικαστής, όμως, έκρινε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν ήταν επαρκή ώστε να εγκρίνει την έκδοσή του στην Κόστα Ρίκα.

Όπως σημειώνει το Newsweek, είναι πιθανό ο Μάθιου Νόλαν να χρησιμοποίησε κάποια στιγμή το όνομα «Oppenheimer», όμως οι ισχυρισμοί ότι ήταν επαγγελματίας εκτελεστής δεν στηρίζονται σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει ακόμα έναν αδελφό με τον οποίο συνεργάζονται στη συγγραφή σεναρίων, τον Τζόναθαν.