Η αινιγματική ανάρτηση της Χριστίνας Παππά και οι ευχές: «Yes I do»

Η Χριστίνα Παππά, ένα κατάλευκο φόρεμα, μπαλόνια που γράφουν «Marry Me» και λεζάντα που γράφει «Yes I do» με φόντο ειδυλλιακό τοπίο στις Φιλιπίννες, έκανε χιλιάδες χρήστες να της ευχηθούν «τα καλύτερα».

Ωστόσο, η ίδια φαίνεται να ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζει να παντρευτεί. Και τι ήταν όλα αυτά; Η ίδια διευκρίνησε στο Instagram:

«Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά όχι δεν παντρεύτηκα, δεν πρόκειται ξανά στη ζωή μου να παντρευτώ, βέβαια στη ζωή αυτή ποτέ μην λες ποτέ. Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ, αν παντρευόμουν ποτέ που δεν πρόκειται, δεν θα μπορούσε να λείπει η Άννα, ο Δημήτρης, η μικρή Χριστίνα και αγαπημένοι μου φίλοι»

Μάλιστα στη λεζάντα μιας ακίμη ανάρτησης έγραψε: «Δεν πιστεύω σε αγάπες κ έρωτες, δεν πιστεύω!! Ωραίο είναι να ερωτεύεσαι, αλλά δεν συμβαίνει σε μένα. Ωραίο είναι να παντρεύεσαι, αλλά μακριά από μένα. Πιστεύω στη συντροφικότητα, όχι απαραίτητα στη δέσμευση για να ικανοποιήσουμε τον σύντροφο μας ή την οικογένεια μας! Σας ευχαριστώ πολύ πάντως και σας αγαπώ πολύ».