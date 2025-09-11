Όλη η αλήθεια για την εμφάνιση του Χρήστου Βασιλόπουλου δίπλα στην Τζένιφερ Λόπεζ

Μία χιονοστιβάδα από παραφιλολογίες έχει κατακλύσει από χθες την ελληνική showbiz, αφού δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες που δείχνουν τον Χρήστο Βασιλόπουλο δίπλα στην Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez), σε πολυτελές εστιατόριο στο Beverly Hills.

H φημολογία φυσικά εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά, την οποία ήρθε να σβήσει εγκαίρως ο Νίκος Μαστοράκης, εξηγώντας πως βρέθηκαν δίπλα - δίπλα ο Έλληνας ηθοποιός και η Αμερικανίδα σούπερ σταρ.

«Μόνη ήρθε, μόνη φεύγει» σχολιάζει χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Facebook, επιβεβαιώνοντας πως ο Χρήστος Βασιλόπουλος δεν ήταν επουδενί συνοδός της Τζέι Λο εκείνο το βράδυ.

Χρήστος Βασιλόπουλος - Τι έκανε στο εστιατόριο με τη Τζένιφερ Λόπεζ

Αντ' αυτού, φαίνεται πως ο ηθοποιός, ο οποίος έχει μετακομίσει στις ΗΠΑ για λόγους καριέρας, έχει βρει δουλειά στο επιφανείς εστιατόριο Cipriani, λογικά ως μετρ.

«Καλή η δημοσιότητα του Χρήστου μας στα ελληνικά SM, και εγώ προσωπικά χαίρομαι όταν κάποιος έχει μόνιμη δουλειά σε τέτοιο high class εστιατόριο», σχολίασε ο Νίκος Μαστοράκης.