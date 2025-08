Η American Eagle απάντησε στις αντιδράσεις γύρω από την καμπάνια της για την Σίντνει Σουίνι, (Sydney Sweeney), η οποία αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης διαδικτυακής συζήτησης που οδήγησε όλους, από τον Λευκό Οίκο μέχρι τον Stephen Colbert, να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι, στη διαφήμιση, η 27χρονη σταρ περπάτησε προς μια πινακίδα που έγραφε: «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα γονίδια». Το επόμενο πλάνο δείχνει την Σουίνι να διαγράφει τη λέξη «Γονίδια» και να την αντικαθιστά με τη λέξη «Τζιν».

Οι θαυμαστές έσπευσαν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για τη διαφήμιση των ρούχων υπονοόντας ότι έχει ναζιστικά μηνύματα.

«Το Sydney Sweeney Has Great Jeans είναι και πάντα ήταν για τα τζιν. Τα τζιν της. Η ιστορία της. Θα συνεχίσουμε να γιορτάζουμε τον τρόπο με τον οποίο όλοι φορούν τα τζιν AE με αυτοπεποίθηση, με τον δικό τους τρόπο. Τα υπέροχα τζιν ταιριάζουν σε όλους», δημοσίευσε η American Eagle στο Instagram την Παρασκευή.

Η Σουίνι δεν έχει απαντήσει στη συζήτηση. Παραμένει μια από τις πιο περιζήτητες σταρ του Χόλιγουντ. Αφού ξέσπασε στο Euphoria, συνέχισε να πρωταγωνιστεί στο The White Lotus, δίπλα στον Γκλεν Πάουελ στις ταινίες Anyone But You, Madame Web και Eden. Έλαβε διθυραμβικές κριτικές για τις ερμηνείες της στις ταινίες Reality και Immaculate, και πιο πρόσφατα πρωταγωνίστησε δίπλα στην Τζούλιαν Μουρ στο Echo Valley. Στη συνέχεια πρωταγωνιστεί δίπλα στην Χάλσεϊ στο Americana, δίπλα στην Αμάντα Σάιφρεντ στο The Housemaid και ως πυγμάχος Κρίστι Μάρτιν στο Christy.

Πηγή: hollywoodreporter.com