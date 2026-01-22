Η ηθοποιός Φωτεινή Αθερίδου σε συνέντευξη που παραχώρησε μίλησε για τη νέα της παράσταση, τις κρίσεις πανικού που περνούσε ενώ κλήθηκε να σχολιάσει την είδηση του χωρισμού του πατέρα της Θοδωρή Αθερίδη.

Αναφορικά με τη νέα παράσταση που έγραψε και ανεβαίνει στο Θέατρο Ιλίσια δήλωσε: «Η παράσταση λέγεται η πιο «Υπέροχη Χειρότερη του κόσμου». Η ομάδα είναι όντως ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί», δήλωσε στο Happy Day στον Alpha.



«Είναι ένα υπαρξιακό έργο με ζητήματα που μας αφορούν καθημερινά. Έχει να κάνει με κρίσεις πανικού, ανασφάλειες ή κατάθλιψη, θέματα που υποφέρουμε από αυτά με ένα τρόπο. Αλλά γίνεται με πλάκα και είναι αρκετά διασκεδαστικό».

Παράλληλα, αναφορικά με τις κρίσεις πανικού που βίωνε σημείωσε: «Είχα για πολλά χρόνια. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν σταματήσει οι κρίσεις πανικού. Πήρα αγωγή και έκανα ψυχοθεραπεία»

Στο φινάλε της συνέντευξης η ηθοποιός ρωτήθηκε για τον πρόσφατο χωρισμός του πατέρα της Θοδωρή Αθερίδη με τη Σμαράγδα Καρύδη. Εκείνη τη στιγμή είπε χιουμοριστικά «Και εδώ τελειώνει αυτή η συνέντευξη», αποφεύγοντας να σχολιάσει.