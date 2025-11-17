«Ήμουν τόσο κοντά αυτή τη φορά», είχε πει η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) όταν έμαθε ότι απέτυχε στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας, και σήμερα (17/11) δημοσίευσε βίντεο από την στιγμή που μαθαίνει ότι «κόπηκε» και ξεσπά σε κλάματα.

Στα ντοκουμέντα που ανήρτησε φαίνεται σε πρώτο πλάνο να ξεσπά σε λυγμούς, μετά την ανακοίνωση ενώ ύστερα δείχνει πλάνα από τις ημέρες που διάβαζε θέλοντας να δείξει πόσο δύσκολο είναι αυτό το «ταξίδι».

Στο Instagram, η συνοδευόμενη λεζάντα γράφει: «Έχω μοιραστεί μαζί σας μεγάλο μέρος αυτής της διαδρομής και αυτό το καλοκαίρι κατέγραψα μερικές από τις δύο τελευταίες εβδομάδες των σπουδών μου - τα σκαμπανεβάσματα και όλα όσα συνέβησαν στο μεταξύ.

Στις 7 Νοεμβρίου, έμαθα ότι δεν πέρασα τις εξετάσεις. Ήταν απογοητευτικό, αλλά δεν ήταν το τέλος.

Αυτό το όνειρο σημαίνει πάρα πολλά για μένα για να το εγκαταλείψω, οπότε θα συνεχίσω να μελετώ, να μαθαίνω και να προσπαθώ μέχρι να το πετύχω», γράφει η influencer.