Η απαίσια συνήθεια της ράπερ Cardi B στο ντους που σοκάρει τους fans

Η Cardi B αποκάλυψε ότι αφήνει τα μαλλιά της άλουστα για μεγάλα διαστήματα, κάτι που σόκαρε πολλούς fans - αλλά αν το δούμε πιο χαλαρά, είναι απλώς μια ακόμα απόδειξη ότι πίσω από την εικόνα της σούπερ σταρ κρύβεται μια γυναίκα με τις καθημερινές παραλείψεις.

Από το glam στο real life

Όλες ξέρουμε πώς είναι: τρέχουμε να ετοιμαστούμε, να προλάβουμε δουλειές, παιδιά, ραντεβού, και κάπου εκεί το λούσιμο μπορεί να πάρει αναβολή. Η Cardi B, παρόλο που εμφανίζεται πάντα στυλάτη με περούκες, extensions και εντυπωσιακά looks, παραδέχτηκε ότι αφήνει τα φυσικά της μαλλιά χωρίς λούσιμο για εβδομάδες.

Αυτό που για κάποιους φάνηκε «σοκαριστικό», στην πραγματικότητα δείχνει ότι ακόμα και οι πιο λαμπερές φιγούρες έχουν τις δικές τους πιο «γήινες» συνήθειες.

Γιατί δεν είναι τόσο περίεργο

Οι γυναίκες που φορούν συχνά περούκες ή προστατευτικά χτενίσματα συνηθίζουν να μην πλένουν τα μαλλιά τους τόσο συχνά και το πολύ λούσιμο μπορεί να αφαιρεί τη φυσική υγρασία, ειδικά σε πιο σγουρές ή πυκνές υφές μαλλιών.

Οπότε, ναι, μπορεί να ακούγεται ακραίο όταν το λες ωμά σε ένα live, και να μην είναι τόσο υγιεινό αλλά δεν θα την δικάσουμε.

Η Cardi B είναι γνωστή για το ότι μιλάει χωρίς φίλτρα και συχνά υπερβάλλει για να κάνει τους άλλους να γελάσουν.

Οι αναφορές της σε «αυγά κατσαρίδας» και «κουνούπια» ήταν προφανώς αστείο - αλλά το ίντερνετ λατρεύει να το παίρνει κυριολεκτικά.

Αντί να το δούμε σαν «αηδιαστική συνήθεια», μπορούμε να το δούμε σαν μια υπενθύμιση ότι ακόμα και οι πιο glamorous γυναίκες δεν είναι τέλειες.

Όλες έχουμε στιγμές που αφήνουμε κάτι πίσω, είτε είναι το λούσιμο, είτε το μανικιούρ, είτε το να σιδερώσουμε εκείνο το φόρεμα που τελικά φοράμε τσαλακωμένο.