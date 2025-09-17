Η απάντηση της Ιωάννας Μαλέσκου στις φήμες χωρισμού: «Αφορά μόνο τη δική μας οικογένεια»

Η Ιωάννα Μαλέσκου βρέθηκε σήμερα (17/9) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη βάφτιση της κόρης της, αλλά και στις φήμες που τη θέλουν να περνά κρίση στον γάμο της με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά.

«Τα σχόλια που έγιναν δεν με στεναχώρησαν, αλλά δεν με άφησαν και ανεπηρέαστη. Με προβλημάτισε. Με χαλάει όταν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να αμαυρώσουν και να χαλάσουν, να μετατοπίσουν την προσοχή και τον χαρακτήρα μιας συγκεκριμένης και πολύ ιερής για μένα μέρας, όπως της ημέρας της βάφτισης και της μικρής γιορτής που φτιάξαμε για το παιδάκι μας, με μια διάθεση να μπουν στο αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο ζευγάρι», είπε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

«Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το ότι το θεωρώ πολύ κακό, είναι πολύ άσχημο όταν οι άνθρωποι προσπαθούν σώνει και ντε να σε κάνουν να απαντήσεις για κάτι - είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει - σώνει και ντε να σου βγάλουν μια απάντηση. Το θεωρώ εκβιαστικό όταν γίνεται τόσο έντονα και πιεστικά.

Η γραμμή μου, η διάθεσή μου ήταν πάντα να προστατεύω οτιδήποτε με αφορά, προσωπικά, φιλικά και επαγγελματικά. Έχω δείξει ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει για να μιλάει. Αν θέλω να μοιραστώ κάτι θα το μοιραστώ και σκέφτομαι ευχάριστα», πρόσθεσε η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Δεν θα κάτσω να αναλύω τις φήμες που βγαίνουν ενίοτε, γιατί βγαίνουν για όλους. Επειδή έχω δώσει τις κόκκινες γραμμές μου, με την έννοια ξέρω ότι και εγώ κάνω εκπομπή που μπορεί να θίξει θέματα σχέσεων, η στάση μου είναι τόσο όσο.

Από την πλευρά της μαμάς δεν μπορώ να φανταστώ να αιαθάνομαι ότι στο περιβάλλον του παιδιού θα υπάρχουν άνθρωποι που λόγω της δικής μου θέσης και δουλειάς θα ακούει και θα γίνεται αποδέκτης τέτοιων σχολίων και θεμάτων.

Γιατί να πρέπει η προσωπική μας ζωή να αφορά στον κόσμο; Γιατί να πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε συγκεκριμένους ανθρώπους; Δεν με σεβάστηκαν οι άνθρωποι του χώρου.

Γιατί να δώσω απάντηση για κάτι που δεν αφορά κανέναν; Αφορά μόνο τη δική μας οικογένεια. Αν έχω να πω κάτι για τη ζωή μου, θα το πω και όχι επειδή νιώθω ότι μου το επιβάλλουν να δώσω μια απάντηση. Δεν έχω να πω κάτι.

Είμαστε μια χαρά στην οικογένειά μου και εγώ είμαι μια χαρά. Είναι μια μεγάλη πίεση που σκάει στην οικογένεια μου», κατέληξε η Ιωάννα Μαλέσκου.