Η αποκαλυπτική Μπάρμπρα Στρέιζαντ και η σέξι ατάκα του Μάρλον Μπράντο: «Ήμουν η συμπαθής μυρμηγκοφάγος»

Όταν η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ήταν σε ηλικία 17 ετών και ζούσε για πρώτη φορά μακριά από το σπίτι της, έθεσε έναν στόχο στον εαυτό της. «Πρέπει να γίνω διάσημη μόνο και μόνο για να μπορέσω να βάλω κάποιον άλλον να μου στρώνει το κρεβάτι» είχε πει.

Τελικά η πραγματικότητα διαφέρει από εκείνη την νεανική φιλοδοξία. «Αλλά, ξέρετε, ήταν πιο συναρπαστικό να ονειρεύομαι ότι θα γίνω διάσημη από την πραγματικότητα. Είμαι ένας πολύ κλειστός άνθρωπος. Δεν απολαμβάνω τη διασημότητα» όπως γράφει η ίδια στην αυτοβιογραφία της, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου με τίτλο «My Name is Barbra».

«Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ αντιπροσωπεύει τον θρίαμβο της αύρας έναντι της εμφάνισης... Η μύτη της είναι πολύ μακριά, το στήθος της πολύ μικρό, οι γοφοί της πολύ φαρδιοί. Ωστόσο, όταν μπαίνει μπροστά από ένα μικρόφωνο, ξεπερνά γενιές και πολιτισμούς» έγραφε για εκείνη το περιοδικό Newsweek το 1966.

Η Barbra Streisand το 1998 | Featureflash Photo Agency/Shutterstock

«Η συμπαθής μυρμηγκοφάγος»

Τα μέσα ενημέρωσης είχαν από την αρχή μια περίεργη εμμονή με την εμφάνισή της. Την αποκάλεσαν «συμπαθή μυρμηγκοφάγο» με «απίστευτη μύτη», που έμοιαζε με «μυωπική γαζέλα» και όπως η ίδια παραδέχεται ακόμα και μετά από τόσα χρόνια αισθάνεται «ακόμα κάπως πληγωμένη από τις προσβολές».

Μόνο όταν έγινε σούπερ σταρ άλλαξαν οι τίτλοι. Ξαφνικά, η Στρέιζαντ ήταν μια «βαβυλωνιακή βασίλισσα» της οποίας το προφίλ ήταν διανθισμένο με υπερθετικούς χαρακτηρισμούς - 250 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 10 Χρυσές Σφαίρες, πέντε Emmy και δύο Όσκαρ, για υποκριτική και σύνθεση τραγουδιών.

Αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. «Ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, πληγώνομαι από τις προσβολές και δεν μπορώ να πιστέψω τους επαίνους» γράφει η σταρ στην αυτοβιογραφία της. Το βιβλίο, λέει, είναι η προσπάθειά της να διορθώσει τα πράγματα. «Ήταν ο μόνος τρόπος για να έχω κάποιο έλεγχο στη ζωή μου. Αυτή είναι η κληρονομιά μου. Έγραψα την ιστορία μου. Δεν χρειάζεται να δώσω άλλες συνεντεύξεις μετά από αυτό» εξομολογείται.

Σύμφωνα ωστόσο με συνέντευξή της που παραχώρησε στο BBC, τα απομνημονεύματά της ετοιμάζονται εδώ και σχεδόν 25 χρόνια. Άρχισε να κρατάει σημειώσεις - γράφοντας χειρόγραφα, με μολύβι - το 1999. Το τελικό χειρόγραφο έχει έκταση σχεδόν 1.000 σελίδες και είναι αρκετά βαρύ για να χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως... όπλο.

Η σταρ ισχυρίζεται ότι «η μνήμη της είναι ασταθής», αλλά το βιβλίο είναι γεμάτο με απολαυστικές λεπτομέρειες για παρασκηνιακές διαφωνίες, μπερδεμένους μνηστήρες και τουλάχιστον ένα περιστατικό πτώσης από λεωφορείο του Λονδίνου.

Μιλάει για την κλωνοποίηση του αγαπημένου της σκύλου, για τις ημέρες που πήγαινε σε ξενοδοχεία και υπέγραφε ως Angelina Scarangella, ενώ αποκαλύπτει ότι ο γάμος της με τον James Brolin ήταν η έμπνευση για το «I Don't Want To Miss A Thing» των Aerosmith.

Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Τα παιδικά της χρόνια

Η Στρέιζαντ μεγάλωσε στο Μπρούκλιν και μία από τις πρώτες της αναμνήσεις είναι να τραγουδάει στις σκάλες της πολυκατοικίας της. «Ήμουν μόλις πέντε ή έξι ετών και οι μικρές μου φίλες και εγώ τραγουδούσαμε μαζί στο λόμπι. Η ακουστική ήταν σαν μια ενσωματωμένη ηχώ. Ήταν ένας υπέροχος ήχος».

Αλλά η ζωή στο σπίτι ήταν δύσκολη. Ο πατέρας της Emmanuel πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία όταν η Στρέιζαντ ήταν 15 μηνών, αφήνοντας την οικογένεια στη φτώχεια. Ως παιδί, μετέτρεψε μια θερμοφόρα σε κούκλα της, αγκαλιάζοντάς την τη νύχτα καθώς αποκοιμόταν.

Όταν η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε μερικά χρόνια αργότερα, τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν. Ο νέος πατριός της Στρέιζαντ, ένας πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ήταν απόμακρος και σκληρός. «Δεν θυμάμαι ποτέ να μου μιλάει ή να μου κάνει ερωτήσεις... Πώς είμαι; Πώς πάει το σχολείο; Οτιδήποτε» λέει η ίδια. «Δεν με είδε ποτέ αυτός - ούτε η μητέρα μου. Δεν έβλεπε το πάθος μου να θέλω να γίνω ηθοποιός. Με αποθάρρυνε».

Η φήμη της εκτοξεύτηκε και έγινε ακαριαία σταρ

Το όνειρο άρχισε να γίνεται πραγματικότητα το 1960, όταν η Στρέιζαντ συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό ταλέντων σε ένα γκέι μπαρ του Μανχάταν. Το έπαθλο ήταν 50 δολάρια και ένα δωρεάν δείπνο - και η Στρέιζαντ τα χρειαζόταν και τα δύο.

Η φήμη της Μπάρμπρα Στρέιζαντ ξεκίνησε με το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ στα 19 της στο «I Can Get It for You Wholesale» το 1962. Στη συνέχεια της δεκαετίας σκαρφάλωσε στην κορυφή της βιομηχανίας του θεάματος. Ωστόσο, όπως φαινόταν, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν την εμφάνισή της.

Το μιούζικαλ «Funny Girl», ήταν εκείνο που έκανε τη Στρέιζαντ σταρ και της χάρισε το πρώτο Οσκαρ για την ερμηνεία της, το 1969. Το επόμενο θα το κέρδιζε το 1977 στην κατηγορία Καλύτερου Τραγουδιού για την ταινία «Ενα αστέρι γεννιέται».

Έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία Yentl του 1983 - την πρώτη ταινία του Χόλιγουντ όπου μια γυναίκα ήταν σεναριογράφος, παραγωγός, σκηνοθέτης και πρωταγωνίστρια.

Πώς την έβλεπαν οι άνδρες

Ο Walter Matthau την ταπείνωσε στα γυρίσματα της ταινίας Hello, Dolly, ουρλιάζοντας: "ενώ ο βραβευμένος με Όσκαρ Φρανκ Πίρσον χλεύασε δημόσια την εκδοχή του A Star Is Born του 1976 -την οποία σκηνοθέτησε- αποκαλώντας τη Στρέιζαντ φρικιό του ελέγχου που απαιτούσε συνεχώς περισσότερα κοντινά πλάνα.

Οι άνδρες που δεν απειλούνταν από την αυτοπεποίθησή της γοητεύονταν από αυτήν. Ο Ομάρ Σαρίφ της έγραψε μακροσκελείς, παθιασμένες επιστολές παρακαλώντας την να εγκαταλείψει τον σύζυγό της- ο βασιλιάς Κάρολος την περιέγραψε ως "συγκλονιστικά ελκυστική" με "μεγάλο σεξαπίλ"- ενώ ο Μάρλον Μπράντο συστήθηκε φιλώντας το πίσω μέρος του λαιμού της. «Δεν μπορείς να έχεις τέτοια πλάτη και να μην σε φιλούν» της λέει. «Νομίζω ότι η καρδιά μου σταμάτησε για μια στιγμή", θυμάται στο βιβλίο. "Τι ατάκα!"».

Σήμερα, στα 81 της χρόνια δηλώνει ότι τα απομνημονεύματα αποτελούν μια πλήρη στάση στην καριέρα της. Τα κινηματογραφικά σχέδια που επιδίωκε την τελευταία δεκαετία -μια βιογραφία της φωτογράφου Margaret Bourke-White και μια ταινία του μιούζικαλ Gypsy- έχουν αμφότερα ναυαγήσει. Αντ' αυτού, οραματίζεται να περνάει περισσότερο χρόνο στο σπίτι.

«Θέλω να ζήσω τη ζωή. Θέλω να μπαίνω στο φορτηγό του συζύγου μου και να περιπλανιέμαι, ελπίζω με τα παιδιά κάπου κοντά μας. Η ζωή είναι διασκεδαστική για μένα όταν έρχονται. Τους αρέσει να παίζουν με τα σκυλιά και διασκεδάζουμε. Δεν έχω διασκεδάσει πολύ στη ζωή μου, για να σας πω την αλήθεια. Και θέλω να διασκεδάσω περισσότερο» λέει.

Το «My name is Barbra» θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου ως βιβλίο, e-book και audio book από τις εκδόσεις Penguin.