Η απρόβλεπτη απάντηση της Έλενας Παπαρίζου όταν τη ρώτησαν ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε σε πρώην της

Η Έλενα Παπαρίζου εντυπωσίασε στα MAD VMA 2026 τόσο με το ανανεωμένο look με braids που έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα όσο και με το νέο τραγούδι της «Αλήθεια Τώρα;» που παρουσίασε στη σκηνή των βραβείων.

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Εξίσου απολαυστική, όμως, ήταν η αγαπημένη τραγουδίστρια και στα παρασκήνια του show όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Κόνις Μεταξά με την απάντησή της να είναι επική, αφού λίγα είπε, πολλά εννοούσε, το μόνο σίγουρο.

«Ποιό τραγούδι σου θα έστελνες σε πρώην σου χωρίς καμία εξήγηση;», ρώτησε η Κόνι Μεταξά την Έλενα Παπαρίζου με την ίδια να της απαντάει όλο νόημα:

«Δεν έχει γραφτεί ακόμα, δεν έχει γραφτεί, αλλά άμα πέσει η πένα, έχει πολλά να πει».

«Εύχομαι να πας σπίτι και να ακούσεις το δικό μου καινούργιο τραγούδι γιατί σίγουρα θα θες να αφιερώσεις αυτό», σχολίασε η Κόνι Μεταξά με την Παπαρίζου να τη ρωτάει «ποιό είναι το νέο σου τραγούδι;».

«Μη Μου Λες λέγεται», της απάντησε η Κόνι Μεταξά και μάλλον χωρίς να το θέλει χτύπησε φλέβα αφού η Έλενα Παπαρίζου σχολίασε: «Μη μου λες; Καλύτερα να μην λέει».

Όταν δε της ψιθύρισε η Κόνι κάτι στο αυτί - ίσως τους στίχους του τραγουδιού(;) - , η Έλενα Παπαρίζου λύθηκε στα γέλια. Και εκεί, πάνω στο καλύτερο μας το κόψανε...