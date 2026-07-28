Αριάνα Γκράντε: Χάκερς έκλεψαν ακυκλοφόρητη μουσική και φωτογραφίες της και τα πούλησαν online

Η Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) κατέθεσε αγωγή εναντίον χάκερ που ισχυρίζεται ότι έκλεψαν ακυκλοφόρητη μουσική, καθώς και ιδιωτικές φωτογραφίες και βίντεο, και τα πούλησαν στο διαδίκτυο.

Η Αριάνα Γκράντε κατέθεσε την αγωγή σε δικαστήριο του Λος Άντζελες τη Δευτέρα. Δεν κατονομάζει τους χάκερ, οι οποίοι αναφέρονται με το γενικό όνομα John Doe. Θα επιδιώξει να τους αναγνωρίσει κατά τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας «προκειμένου να τους θεωρήσει υπόλογους για την επεμβατική και κατακριτέα συμπεριφορά τους», αναφέρει η αγωγή.

Όπως αναφέρθηκε από το Billboard, το Hollywood Reporter και άλλα μέσα, φέρεται ότι οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στους διαδικτυακούς λογαριασμούς διαφόρων ατόμων που συνεργάζονταν με την σταρ, οδηγώντας στη διαρροή 45 τραγουδιών μόνο το 2023. Η Αριάνα Γκράντε ισχυρίζεται επίσης ότι ένας χάκερ πλαστογράφησε έναν φωτογράφο για να εξαπατήσει έναν υπάλληλο ώστε να τους στείλει προσωπικές φωτογραφίες της. Φέρεται επίσης ότι έχουν κλαπεί φωτογραφίες και πλάνα από τα παρασκήνια από ηχογραφήσεις και μουσικά βίντεο. Τα περιουσιακά στοιχεία φέρεται να έχουν πωληθεί στο dark web.

Διαβάστε επίσης: Κέιτι Πέρι: Η οργισμένη αντίδραση για τη χρήση του τραγουδιού της σε post του Λευκού Οίκου με στρατιωτικές επιθέσεις

«Αυτή η κακόβουλη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της κας Γκράντε και η διατάραξη της καριέρας της της έχουν προκαλέσει σημαντική και ανεπανόρθωτη βλάβη λόγω αυτής της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής», αναφέρει η αγωγή. «Η μη εξουσιοδοτημένη υπεξαίρεση και αποκάλυψη αυτού του υλικού αποτελεί παραβίαση της ταυτότητας και της καλλιτεχνικής υπόστασης της κας Γκράντε, καθώς και της άμεσης και ιερής σχέσης που υπάρχει μεταξύ αυτής και των θαυμαστών της... Ούτε η κα Γκράντε ούτε κανένα άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό πρόσωπο δεν θα πρέπει να υφίσταται τέτοιες παραβιάσεις που προκαλούνται από αυτούς τους παραβάτες που κρύβονται στις σκιές και προκαλούν τεχνολογικό χάος ατιμώρητα», δήλωσε ο δικηγόρος της.