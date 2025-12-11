Η Βίκυ Καγιά φιλοξενήθηκε σήμερα (11/12) στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και μεταξύ άλλων αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο σταμάτησε να κάνει τηλεόραση.

Συγκεκριμένα μιλώντας στο Mega δήλωσε: «Είμαι 32 χρόνια στον χώρο. Από τα 14 και έχω φτάσει 47. Μόνο που σου το λέω κουράστηκα. Είμαι σχεδόν 2μιση χρόνια με 3 εκτός τηλεοπτικών εκπομπών.

Έχω αλλάξει. Έχω επανέλθει στον εαυτό μου, έχω επανέλθει σε αυτό που είμαι. Δεν κάνει κακό (η τηλεόραση) αλλά είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα για κάποιος ανθρώπους πχ εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν ήταν η αρχική μου δουλειά αυτή.

Ήταν ένα υπέροχο κομμάτι που προέκυψε, το δούλεψα όπως μπόρεσα, έπεσα πάνω με πάθος, με αγπαή, με πραγματικές και ειλικρινείς διαθέσεις αλλά από εκεί και πέρα κάπως εγώ προσωπικά δεν ξέρω οι άλλοι τι έγινε άρχισα να χάνω τον εαυτό μου. Αυτό που πραγματικά είμαι.

Αυτό σημαίνει ότι επιεδή είμαι ένας άνθρωπος αρκετά ανοιχτός, τσακαλώνομαι, δεν με νοιάζει να πω και την βλακεία μου, μετά τη μαζεύω, δεν τη μαζεύω, ζητώ συγγνώμη εκεί που πρέπει, είμαι πολύ βοηθητική, είμαι πολύ ομαδική, είμαι ένας άνθρωπος που όπου και να με βάλεις κάθομαι. Δεν ήξερα λένε ναι εννοούνε όχι;

Ήταν πάντα ανοιχτή η πόρτα μου, άκουγσα ότι ήταν κλειστή. Ήμουν πάντα εκεί για όλους λένε ότι δεν ήμουν εκεί. Γινόταν ένα πράγμα που λες ένα χρόνο δεν πειράζει, δεύτερο χρόνο δεν κατάλαβα καλά, μετά αρχίζει και σε επηρεάζει αυτό το πράγμα...Υπήρχε μαι εικόνα πολύ διαφορετική από αυτή που είμαι και μια ιστορία πολύ διαφορετική. Δεν μπορούσα να κάθομαι συνέχεια να εξηγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Καγιά.

