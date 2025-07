Η βιογραφία που καίει τη Γκουίνεθ Πάλτροου: «Είναι μια από τις πιο αντιπαθητικές διασημότητες»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) έχει ζήσει μισό αιώνα ζωής. Μέσα σε αυτά τα 52 χρόνια έχει δει την καριέρα της στην υποκριτική να εκτοξεύεται και το brand της να γίνεται talk of the town, αποδεικνύοντας πως η πρωτοβουλία να κυκλοφορήσει το 2020 ένα κερί με άρωμα αιδοίου και όνομα «This smells like vagina» αποτέλεσε κίνηση-ματ για τη δημοφιλία της εταιρείας της. Η δημοσιογράφος Έιμι Οντέλ, η οποία κρύβεται πίσω από τη συγγραφή της βιογραφίας της με τίτλο «Gwyneth: The Biography» μιλάει στο βιβλίο της για το «φαινόμενο» Πάλτροου και πολλοί από τους ισχυρισμούς της προκαλούν ερωτηματικά.

