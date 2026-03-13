Η «βόμβα» της Εβελίνας Παπούλια: Η θρυλική σειρά που απέρριψε γιατί «το σενάριο ήταν χάλια»

Μια αποκάλυψη που ξάφνιασε τους τηλεθεατές έκανε η Εβελίνα Παπούλια, καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου «Στην αγκαλιά του Φάνη». Η αγαπημένη ηθοποιός, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για την επαγγελματική και προσωπική της πορεία, εξομολογήθηκε πως είχε πει το πολυπόθητο «όχι» σε μία από τις πιο εμβληματικές κωμικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης: το θρυλικό «Σ' αγαπώ Μ' αγαπάς».

Όπως εξήγησε η ίδια, η αρχική μορφή του project απείχε πολύ από αυτό που τελικά λατρέψαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. «Το σενάριο ήταν χάλια. Το απορρίψαμε πάρα πολλοί», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, τονίζοντας πως η τεράστια επιτυχία της σειράς οφείλεται αποκλειστικά στη μαεστρία της Δήμητρας Παπαδοπούλου και του Θοδωρή Αθερίδη.

Αναγνωρίζοντας το ταλέντο των συναδέλφων της, η Εβελίνα Παπούλια ξεκαθάρισε: «Όταν το πήρε, λοιπόν, η Δήμητρα Παπαδοπούλου με τον Θοδωρή Αθερίδη, έγινε αυτό που είδες. Τα παιδιά το έκαναν συγκλονιστικό. Δεν θα ήταν έτσι, θέλω να πω, το "Σ’ αγαπώ Μ’ αγαπάς"».