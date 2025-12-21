Μενού

Η Βρετανίδα σέρφερ που ίσως έσπασε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο κύμα που έχει «καβαλήσει» ποτέ γυναίκα

Η Λόρα Κρέιν είναι Βρετανίδα σέρφερ και ίσως έσπασε το ρεκόρ, καβαλώντας το μεγαλύτερο κύμα μέχρι στιγμής από γυναίκα.

Reader symbol
Newsroom
H σέρφερ Λόρα Κρέιν
H σέρφερ Λόρα Κρέιν | Instagram / lauraloucrane
  • Α-
  • Α+

Λόρα Κρέιν (Laura Crane), ξέρει πώς είναι να πετάς πάνω από τη θάλασσα. Μόλις στα 30 της, ενδέχεται να μπει στα βιβλία ρεκόρ γκίνες, αφού «καβάλησε» το μεγαλύτερο κύμα που έχει καβαλήσει ποτέ γυναίκα.

Το Σάββατο, η Λόρα Κρέιν συμμετείχε στο Nazaré Big Wave Challenge. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην περίφημη Praia do Norte στην Πορτογαλία, έλαβε χώρα σε τερατώδη κύματα που κάποιοι χαρακτήρισαν ως τα κύματα της χρονιάς.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE