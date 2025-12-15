Η on camera ενόχληση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη: «Δεν ήταν περιπέτεια, έλεος - Τρέμω»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη δεν έκρυψε την ενόχλησή της όταν την εντόπισε στο αεροδρόμιο η κάμερα του Breakfast@Star και ο ρεπόρτερ της εκπομπής τη ρώτησε για την «περιπέτεια» με την αφαίρεση του διπλώματος.

Διαβάστε επίσης - Ελεονώρα Ζουγανέλη: Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος λόγω αλκοόλ - «Για ένα ποτήρι κρασί»

«Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Δεν είναι καμιά περιπέτεια, μην υπερβάλλουμε με τις λέξεις. Έχουμε τόσες υπέροχες λέξεις στην Ελλάδα, ας τις χρησιμοποιούμε σωστά. Δεν ήταν περιπέτεια, έλεος. Τρέμω!», είπε χαρακτηριστικά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Μετά την προβολή του αποσπάσματος στο Breakfast@Star, ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε:

«Βλέπεις μια προσπάθεια να γίνουν μαθήματα ελληνικών από την Ελεωνόρα Ζουγανέλη στον δημοσιογράφο τον δικό μας. Είναι άλλη μια φορά που βλέπεις, όχι το παράπτωμα ή το τι έγινε, αλλά τη λάθος διαχείριση του τι έχει συμβεί».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εντοπίστηκε από την Τροχαία τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/12) να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί βαρύ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος, όπως προβλέπει ο ΚΟΚ.