Η Cardi B ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί της

Η δημοφιλής Αμερικανίδα ράπερ, Cardi B, ανακοίνωσε σήμερα πως είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί της, το πρώτο της με τον σύντροφό της Stefon Diggs, τέσσερις μήνες μετά την επιβεβαίωση της σχέσης τους.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο CBS Mornings, στην εκπομπή με την παρουσιάστρια Gayle King, η Cardi B, μεταξύ άλλων, επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της.

Η Cardi B έχει ήδη τρία παιδιά με τον, επίσης ράπερ και μέλος της τριπλέτας των Migos, Offset, με την ίδια να δηλώνει: «Περιμένω παιδί από τον φίλο μου Stefon Diggs. Έχω δουλέψει πολύ, αλλά κάνω όλη αυτή τη δουλειά ενώ γεννάω».

Με πληροφορίες από Daily Mail