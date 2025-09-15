Δάφνη Μπόκοτα: «Πλέον είμαι αλλιώτικη, είμαι διαφορετική»

Η Δάφνη Μπόκοτα κάνει επιστροφή στην τηλεόραση έπειτα από δύο δεκαετίες απουσίας, πλέον στο πλευρό της Κατερίνας Κιανούργιο στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Η δημοσιογράφος εμφανίζεται ανανεωμένη και κατάξανθη και δηλώνει ενθουσιασμένη για το νέο βήμα στην καριέρα της.

Η Μπόκοτα μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και περιέγραψε την επιστροφή της ως σπουδαία απόφαση. Εξέφρασε πως, μετά από χρόνια απουσίας, η τηλεόραση της έλειψε πολύ και ότι σήμερα αισθάνεται διαφορετική και πιο έτοιμη. Επανέλαβε ότι έχει «παρακολουθήσει τα μαθήματα» της ζωής και ότι η ωριμότητα και οι εμπειρίες της την έχουν μετασχηματίσει.

«Είμαι ενθουσιασμένη. Ήταν μια μεγάλη απόφαση. Λείπω πολλά χρόνια από την τηλεόραση, αλλά μου έλειψε πάρα πολύ.

Πλέον είμαι αλλιώτικη, είμαι διαφορετική. Έχω πάρει όλα τα μαθήματα που θα μπορούσα να έχω πάρει. Είμαι πιο άνετη και είμαι πολύ έτοιμη να το κάνω αυτό που θα κάνω φέτος.

Το ήθελα πάρα πολύ γιατί έχω ξεμπερδέψει από τα μητρικά μου καθήκοντα, το παιδί μου έχει μεγαλώσει. Είμαι ελεύθερη και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω».



Για τα πιθανώς κακεντρεχή σχόλια και την κριτική που μπορεί να έρθει, η Δάφνη τόνισε πως έχει ήδη βιώσει έντονη αρνητική έκθεση στο παρελθόν και νιώθει διαμορφωμένη και προετοιμασμένη να ανταπεξέλθει.

Όπως είπε, οι εμπειρίες και οι δοκιμασίες της έχουν την εκπαιδεύσει ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα την πίεση και τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό της.

Η επιστροφή της Μπόκοτα έχει συμβολικό χαρακτήρα για την τηλεοπτική σκηνή, καθώς μια προσωπικότητα που λείπει είκοσι χρόνια επανεμφανίζεται με νέο προφίλ και ώριμη στάση. Η επιστροφή συμπίπτει με την περίοδο όπου η ίδια δηλώνει ελεύθερη να αφοσιωθεί πλήρως στην εργασία της, αφού τα οικογενειακά της καθήκοντα έχουν αλλάξει.