Η διεθνούς φήμης πιανίστρια που έκανε viral τη Ζάκυνθο

Viral έχει γίνει η πιανίστρια, η οποία με φόντο το ναυάγιο της Zακύνθου, χαρίζει απίστευτες μελωδίες στα social media.

Ο λόγος για την Έλενα Ξυδιά, πιανίστρια διεθνούς φήμης, η οποία ερμήνευσε τη σονάτα «Passacaglia» του Handel σε πιάνο μέσα σε θάλασσα του νησιού, σε μία δυσπρόσιτη παραλία της δυτικής πλευράς.

Μιλώντας στον Alpha, τόνισε: «Η Ζάκυνθος ήταν για μένα μια τεράστια εξερεύνηση, καθώς την επισκέφθηκα για πρώτη φορά πέρυσι, μεταφέροντας το πιάνο στην παραλία του Ναυαγίου. Κάνοντας κρουαζιέρα με σκάφος στη δυτική πλευρά του νησιού, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ένας κρυμμένος θησαυρός με καταγάλανα νερά, άσπρες αμμουδιές, βράχια και σπηλιές, σε μια απίστευτη επίδειξη ομορφιάς.

Το πιάνο μας έφτασε εκεί με σκάφος και ήταν όλα μοναδικά. Είμαστε πολύ υπερήφανοι και πάρα πολύ χαρούμενοι, και τα σχόλια που λαμβάνουμε από τόσο κόσμο εντός και εκτός Ελλάδας είναι ουσιαστικά η δύναμή μας για να συνεχίσουμε».