Μενού

Η Δήμητρα Ματσούκα χορεύει το «Στρακαστρούκες» στο κρεβάτι μαζί με τον Δημήτρη Σαμόλη

Η Δήμητρα Ματσούκα χορεύει με τις πιτζάμες της πάνω στο κρεβάτι με το τραγούδι «Στρακαστρούκες» δίπλα από τον Δημήτρη Σαμόλη.

Reader symbol
Newsroom
mats
  • Α-
  • Α+

Η Δήμητρα Ματσούκα βρέθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου κρίθηκε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή. Παρ’ όλα αυτά, η αγαπημένη ηθοποιός δείχνει πως δεν αφήνει τις δυσκολίες να την καταβάλουν.

@dimitris.samolis

Room service 🧨

♬ Strakastroukes - Dimitris Samolis

Σε βίντεο που ανέβασε ο Δημήτρης Σαμόλης στο TikTok, τον βλέπουμε να χορεύει ανέμελος με τις πιτζάμες του. Δίπλα του, η Ματσούκα συμμετέχει με παιχνιδιάρικη διάθεση, χορεύοντας πάνω σε ένα διπλό κρεβάτι και κλείνοντας το στιγμιότυπο με ένα μαξιλάρι που του πετάει χαμογελώντας.

Το τραγούδι που συνοδεύει τη σκηνή είναι οι «Στρακαστρούκες», από την ομώνυμη παράσταση του ηθοποιού – τραγουδοποιού.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE