Η Δήμητρα Ματσούκα χορεύει το «Στρακαστρούκες» στο κρεβάτι μαζί με τον Δημήτρη Σαμόλη

Η Δήμητρα Ματσούκα βρέθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου κρίθηκε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή. Παρ’ όλα αυτά, η αγαπημένη ηθοποιός δείχνει πως δεν αφήνει τις δυσκολίες να την καταβάλουν.

Σε βίντεο που ανέβασε ο Δημήτρης Σαμόλης στο TikTok, τον βλέπουμε να χορεύει ανέμελος με τις πιτζάμες του. Δίπλα του, η Ματσούκα συμμετέχει με παιχνιδιάρικη διάθεση, χορεύοντας πάνω σε ένα διπλό κρεβάτι και κλείνοντας το στιγμιότυπο με ένα μαξιλάρι που του πετάει χαμογελώντας.

Το τραγούδι που συνοδεύει τη σκηνή είναι οι «Στρακαστρούκες», από την ομώνυμη παράσταση του ηθοποιού – τραγουδοποιού.