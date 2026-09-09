Η Δώρα Παντέλη στο γυμναστήριο: «Δεν έχω άπειρο ελεύθερο χρόνο» - Το κίνητρο για να μη χάνει προπόνηση

Η Δώρα Παντέλη θέλησε να εμπνεύσει τους διαδικτυακούς της φίλους να αφιερώνουν χρόνο στη γυμναστική και να μην την προσπερνάνε λόγω των πολλών υποχρεώσεων της καθημερινότητας που κακά τα ψέματα σε κάνουν να είναι η προπόνηση το πρώτο πράγμα που θα «κόψεις» για να πάρεις μια ανάσα με πιθανότερο σενάριο να καταλήξεις στον καναπέ και να το «καις» στο κινητό.

Έτσι, η Δώρα Παντέλη ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μια σειρά από βίντεο, τραβηγμένα κατά τη διάρκεια της προπόνησής της, με τη γνωστή αθλητικογράφο να εξηγεί για ποιον λόγο δεν βγάζει ποτέ τη γυμναστική από το πρόγραμμά της ακόμα και αν πρόκειται για μια προπόνηση των 15 λεπτών στο σπίτι της λόγω έλλειψης χρόνου.

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Μάλιστα, η ίδια επεσήμανε πως δεν το κάνει μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για τον γιο της, ο οποίος θέλει να έχει μια «υγιή, δυνατή και γεμάτη ενέργεια μαμά», όπως έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε και να αυτοσαρκαστεί υπενθυμίζοντας πως πλησιάζει και τα 40.

Αναλυτικότερα η Δώρα Παντέλη έγραψε:

«Δεν προπονούμαι επειδή έχω άπειρο ελεύθερο χρόνο. Προπονούμαι επειδή δεν έχω.

Δουλεύω πολλές ώρες σχεδόν όλο τον χρόνο, ταξιδεύω συχνά, διαχειρίζομαι πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις και ένα νοικοκυριό, μαθαίνω συνεχώς νέα πράγματα, μεγαλώνω ένα παιδί… η ζωή μου είναι γεμάτη. Και πλησιάζω τα 40, ας μην το ξεχνάμε αυτό.

Κάποιες μέρες είμαι κουρασμένη, πολύ απασχολημένη και εντελώς χωρίς διάθεση. Όμως συχνά αυτές είναι οι μέρες που έχει τη μεγαλύτερη σημασία να εμφανιστείς και να κάνεις την προσπάθειά σου, ακόμα και αν είναι μόνο για 15 λεπτά στο σαλόνι του σπιτιού σου.

Κινούμαι. Προπονώ τόσο το σώμα όσο και το μυαλό μου. Προσπαθώ να τρέφομαι σωστά και με συνέπεια. Ξεκουράζομαι όταν μπορώ… και κοιμάμαι όποτε δεν υπάρχει αγώνας EuroLeague, EuroCup ή NBA να με κρατά ξύπνια. Δηλαδή, όχι και τόσο συχνά.

Και πλέον δεν το κάνω μόνο για μένα. Το κάνω και για τον γιο μου. Θέλω να έχει μια υγιή, δυνατή και γεμάτη ενέργεια μαμά».

«Η πειθαρχία που χτίζεις στο γυμναστήριο δεν μένει στο γυμναστήριο. Σε ακολουθεί παντού. Η δική μου επαγγελματική πορεία είναι η ζωντανή απόδειξη αυτού.

Η ίδια πειθαρχία που με διαμόρφωσε ως αθλήτρια είναι εκείνη που με βοήθησε να προχωρήσω και ως επαγγελματίας.

Συνέχισε να κινείσαι. Συνέχισε να προσπαθείς. Συνέχισε να εμφανίζεσαι.

Η συνέπεια είναι αυτή που αλλάζει τα πάντα, μέσα στο γυμναστήριο, αλλά και έξω από αυτό. Το'χεις», ανέφερε στη συνέχεια της ανάρτησής της η Δώρα Παντέλη.

Μάλιστα, στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε, η αθλητικογράφος έγραψε: «Να εμφανίζεσαι. Ειδικά τις ημέρες που δεν έχεις διάθεση για να το κάνεις».