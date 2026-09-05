Η Ζήνα έγινε 31 ετών: Οι 5 ταινίες που δεν είδαμε ποτέ και το remake που είναι στα σκαριά

Η Ζήνα, η θρυλική πριγκίπισσα του πολέμου, μόλις έγινε 31 ετών και μάλλον δεν χρειάζεται συστάσεις. Όσο απίστευτο και αν μπορεί να φαίνεται τουλάχιστον σε όσους την έβλεπαν σε Α' προβολή στο Star, πέρασαν 31 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς στην Αμερική.

Το πρώτο επεισόδιο με τίτλο «Sins Of The Past» είχε προβληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 4 Σεπτεμβρίου 1995 με τη Ζήνα και τη Γαβριέλλα να γνωρίζονται και κάπως έτσι ξεκίνησε να πλάθεται ένας μύθος που κράτησε για 6 τηλεοπτικές σεζόν και συνολικά 134 επεισόδια.

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Μπορεί η Ζήνα να ξεκίνησε ως spinoff της σειράς «Ηρακλής» με τον Κέβιν Σόρμπο (Kevin Sorbo), αλλά σύντομα τον ξεπέρασε σε τηλεθέαση, όπως και το Baywatch που τότε ήταν στο peak της δημοτικότητάς του και ήταν σταθερά η πρώτη σε τηλεθέαση σειρά της syndicated TV.

Η πρωταγωνίστρια Λούσι Λόουλες (Lucy Lawless) κέρδισε τους δικούς της φανατικούς θαυμαστές και η σειρά άρχισε σιγά σιγά να μεταδίδεται και σε άλλες χώρες (συνολικά 120), μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με το Star Channel να ξεκινά να προβάλλει τη Ζήνα, λίγους μήνες αργότερα από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα τον Μάιο του 1996.

Η μεγάλη επιτυχία της πρώτης σεζόν (1995-1996) στην Αμερική ήταν εκείνη που έριξε στο τραπέζι την ιδέα να γυριστεί και μια ταινία «Ζήνα» για τον κινηματογράφο, κάτι που είχε συμβεί και για άλλα τηλεοπτικά franchise στα '90s, βλέπε X-Files.

Ωστόσο, σύμφωνα με παλαιότερα ξένα δημοσιεύματα, η ταινία θα έπρεπε αναγκαστικά να γυριστεί κατά τους δύο μήνες μεταξύ των γυρισμάτων της πρώτης και της δεύτερης σεζόν και αυτός ήταν ο λόγος που η Λούσι Λόουλες αρνήθηκε την πρόταση!

Η ίδια ένιωθε εξοντωμένη από τα απαιτητικά γυρίσματα της πρώτης σεζόν με τις πολλές σκηνές μάχης και ένιωθε πως δεν θα άντεχε να το πάει σερί για ταινία και στα καπάκι και για δεύτερη σεζόν. Έτσι, το σενάριο για την κινηματογραφική Ζήνα δεν προχώρησε ποτέ.

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Γιατί δεν γυρίστηκαν οι 4 τηλεταινίες μετά το φινάλε

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το φθινόπωρο του 2000, στην έναρξη της προβολής της 6ης σεζόν (2000-2001) ανακοινώνεται πως θα είναι και η τελευταία της σειράς.

Οι λόγοι που πάρθηκε αυτή η απόφαση ήταν διάφοροι με κυριότερο το γεγονός ότι η τηλεθέαση είχε πέσει πλέον, το κόστος παραγωγής είχε ανέβει πολύ, ενώ και η ίδια η Λούσι Λόουλες είχε δηλώσει πως μετά τη λήξη του συμβολαίου της στο τέλος του 6ου κύκλου, ήθελε να αποχωρήσει.

Όπως αποκάλυψε, όμως, τα τελευταία χρόνια ο σύζυγός της και ένας από τους παραγωγούς της σειράς, Ρομπ Τάπερτ (Rob Tapert) το στούντιο τους είχε προτείνει μιας και δεν θα γυριζόταν 7η σεζόν, να υπογράψουν συμφωνία που θα προέβλεπε το να γυριστούν 4 τηλεταινίες «Ζήνα» χωρίς να έχει προσδιοριστεί το πότε ακριβώς.

Η Λούσι Λόουλες «ψιλοψηνόταν» για κάτι τέτοιο, αφού και η ίδια είχε δηλώσει σε τότε συνεντεύξεις της πως δεν θα είχε πρόβλημα να συνεχιζόταν η σειρά αν η κάθε σεζόν είχε πιο λίγα επεισόδια, όπως παραδείγματος χάρη οκτώ.

Ωστόσο, η «Γαβριέλλα» Ρενέ Ο'Κόνορ (Renee O'Connor), η οποία ήταν έγκυος προς τα τέλη της 6ης σεζόν, φέρεται να μην ενδιαφερόταν και να απέρριψε την πρόταση για τις 4 τηλεταινίες.

Ο Ρομπ Τάπερτ δεν επέμεινε, κάτι που έχει τονίσει πως το μετανιώνει πικρά μέχρι και σήμερα «αφού ποτέ στο Χόλιγουντ δεν μετατρέπεις ένα πράσινο φως σε κόκκινο», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ζήνα: Έρχεται remake για τον κινηματογράφο;

Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε πως ο Ρομπ Τάπερτ δεν έχει εγκαταλείψει ούτε και σήμερα - 25 χρόνια μετά το φινάλε της σειράς - την ιδέα η Ζήνα να επιστρέψει είτε ως σειρά στην τηλεόραση είτε με τη μορφή ταινίας στον κινηματογράφο, με τον ίδιο να προτιμά το δεύτερο σενάριο.

Όπως έχει δηλώσει ανά τα χρόνια η Λούσι Λόουλες, ο Τάπερτ έχει κάνει πολλές προσπάθειες για ένα reboot ή remake του franchise με την ίδια ως πρωταγωνίστρια παλαιότερα και πλέον με κάποια άλλη νεότερη ηθοποιό στον ρόλο της Ζήνας.

Το 2016 είχε πάρει το πράσινο φως ένα reboot της σειράς που θα αφηγούνταν τον μύθο από την αρχή με τη διφορούμενη σχέση Ζήνας - Γαβριέλλας ανοιχτή πλέον, αλλά υπήρξαν διαφωνίες ανάμεσα στον σεναριογράφο και τους παραγωγούς ως προς την κατεύθυνση που θα έπαιρνε η σειρά.

Τελικά, η ιδέα εγκαταλείφθηκε, αλλά οι υπεύθυνοι του NBC είχαν τονίσει πως η Ζήνα είναι αγαπημένο τους franchise και δεν απέκλεισαν νέες απόπειρες για reboot στο μέλλον.

Πέρσι, ο Ρομπ Τάπερτ δήλωσε πως ετοιμάζει ένα σενάριο αυτή τη φορά για κινηματογραφική ταινία, το οποίο θα καταθέσει στο στούντιο, ελπίζοντας να πάρει το πράσινο φως και η πριγκίπισσα του πολέμου, Ζήνα, να επιστρέψει πλέον στη μεγάλη οθόνη.