«Μπορεί να έχανα τη μήτρα μου»: Η σπάνια αποκάλυψη της Δώρας Παντέλη

Η αθλητικογράφος Δώρα Παντέλη, έκανε on air μια σπάνια αποκάλυψη για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, και τη δυσκολία που είχε λίγο πριν τη γέννα.

Μιλώντας στην Κατερίνα Καινούργιου, στον Alpha, περιέγραψε το πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιλογή του να γεννήσει με καισαρική.

«Η καισαρική είναι χειρουργείο, να το πούμε και στις κοπέλες που μπορεί να ακολουθήσουν αυτό τον δρόμο. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Θέλει πολλή αποκατάσταση μετά, μέχρι να επανέλθει το σώμα. Και επειδή κόβονται επτά στρώσεις για να γίνει αυτό, θέλει μεγάλη αποκατάσταση», δήλωσε αρχικά.

Και συνέχισε: «Έκανα καισαρική γιατί το παιδί ήταν πολύ μεγάλο και δεν είχε γυρίσει. Μου είπε ο γιατρός μου ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε για φυσιολογικό τοκετό, αλλά δεν ήθελε να το ρισκάρουμε.

Εν τέλει, αφού έγινε η καισαρική και είχα πρόβλημα και επιπλοκή και στην καισαρική, μου είπαν ότι αν είχα επιλέξει να γεννήσω με φυσιολογικό τοκετό θα υπήρχε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του τοκετού και θα έχανα πολύ αίμα και θα αναγκαζόντουσαν πάλι να μου κάνουν καισαρική, και μπορεί να είχα πρόβλημα και μετά.

Μπορεί να έχανα τη μήτρα μου μετά αν αναγκαζόμουν να κάνω χειρουργείο και δεν είχαμε προλάβει», αποκάλυψε η Δώρα Παντέλη.