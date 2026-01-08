Η Έφη Θώδη θυμάται τα χρόνια της φτώχειας: «Τρώγαμε ψωμί για να χορτάσουμε»

Η Έφη Θώδη άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, αλλά και για την οικογένεια που τη στήριξε, στη συνέντευξή της στην διαδικτυακή εκπομπή «Το ταξίδι της ζωής».

Με ειλικρίνεια περιέγραψε τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγάλωσε, αλλά και την ευγνωμοσύνη που νιώθει σήμερα.

«Μπαίνω μέσα στο σπίτι μου, τώρα, και κάνω τον σταυρό μου και λέω: “Σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτά που έχω”.

Όταν ήμουν μικρή, για να χορτάσουμε τρώγαμε ψωμί. Φτώχεια, ήμασταν πολλά παιδιά.

9 παιδιά είχε ο πατέρας με τη μάνα μου και ήταν δύσκολα τα χρόνια...» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι οι συνθήκες ήταν σκληρές, η τραγουδίστρια θυμάται ότι το σπίτι ήταν γεμάτο αγάπη. «Αγαπούσα πολύ τη μάνα μου και τα αδέρφια μου.

Ο πατέρας μου ήταν λίγο σκληρός, αδιάφορος, αλλά αγαπούσε πάρα πολύ τη μάνα μου. Τα παιδικά μου χρόνια, όσο θυμάμαι μέχρι που τελείωσα το δημοτικό, ήμουν σχολείο - σπίτι.

Ούτε ρεύμα είχαμε τότε, ούτε ψυγεία. Θυμάμαι που παίζαμε με τα αδέρφια μου και είχαμε αγάπη. Αυτό μου έχει μείνει μέσα μου», εξομολογήθηκε.

Η ίδια περιέγραψε και τις πιο σκληρές στιγμές της παιδικής της ηλικίας: «Είχαμε φτώχεια. Θυμάμαι δεν φορούσα παπούτσια. Φορούσα κάτι πλαστικά και έβγαζαν αίμα τα πόδια μου. Αυτό μέχρι 12 χρονών. Αυτά τα πλαστικά τα έφερνε ένα μπακάλικο.

Στο χωριό άλλοι είχαν αδέρφια στον Καναδά που τους βοήθαγαν, άλλοι ήταν δάσκαλοι, άλλοι είχαν πρόβατα. Εγώ από τη δευτέρα τάξη, μέχρι που τελείωσα, πέρασα bullying. Ήταν μια κοπέλα που έπαιρνε όλα τα παιδιά με το μέρος της και δεν μου μιλάγανε. Δεν ξέρω γιατί, ποτέ δεν έμαθα για ποιο λόγο».