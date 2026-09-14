Η Έλεν Μίρεν προτιμά να ρωτήσει το AI παρά τον γιατρό της – Και το είπε χωρίς δεύτερη σκέψη

Η Έλεν Μίρεν βρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο για να στηρίξει τη νέα της ταινία θρίλερ, «A Talent for Murder».
Εκεί μίλησε στο Entertainment Weekly και αποκάλυψε ότι αποφεύγεi τους γιατρούς και την ιατρική περίθαλψη.
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