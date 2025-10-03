Η Ελένη Φουρέιρα υποδύεται την Πέγκυ Καρρά σε ξεκαρδιστικό βίντεο στο TikTok

Η Ελένη Φουρέιρα σκόρπισε το γέλιο στο TikTok, υποδυόμενη σε βίντεο που ανέβασε στη σελίδα της την «Πέγκυ Καρρά» από το θρυλικό «Κωνσταντίνου και Ελένης», έναν ρόλο που στη σειρά είχε παίξει μοναδικά η Μαρία Λεκάκη.

Η τραγουδίστρια επέλεξε τη σκηνή που η Πέγκυ έχει ανακαλύψει ότι ο Μάνθος την απατά και τον έχει χωρίσει, αλλά ο χωρισμός της έχει πέσει βαρύς.

Βέβαια, παρά τη στενοχώρια της μόλις αντικρίζει το είδωλό της στον καθρέφτη, αναρωτιέται εάν «μερικές κόκκινες ανταύγειες θα με φώτιζαν» για να πάρει απάντηση από την Ελένη: «Ο Θεός πρέπει να σε φωτίσει εσένα».

Η «ερμηνεία» της Ελένης Φουρέιρα ενθουσίασε τους followers της με το βίντεο να ξεπερνά τα 500.000, ενώ και τα κολακευτικά σχόλια έπεσαν «βροχή».