Η Έμα Τόμσον αποκάλυψε πως ο Τραμπ της ζήτησε ραντεβού: «Θα είχα αλλάξει την ιστορία των ΗΠΑ»

Άκρως αποκαλυπτική η Έμα Τόμσον στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο της Ελβετίας όπου δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ, της είχε ζητήσει να βγουν ραντεβού.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, περιέγραψε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, την είχε καλέσει τηλεφωνικά και της ζήτησε να βγουν ραντεβού.

«Χτύπησε το τηλέφωνο στο τροχόσπιτό μου και ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Νόμιζα ότι ήταν αστείο. "Γεια, είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ". Είπα: ‘"πώς μπορώ να σας βοηθήσω;"

Νόμιζα ότι ήθελε οδηγίες. Και εκείνος απάντησε: "Θα ήθελα πολύ να μείνετε σε ένα από τα όμορφα μέρη (ξενοδοχεία) μου και ίσως να πάμε για δείπνο"», είπε αρχικά η ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Συνειδητοποίησα ότι εκείνη την ημέρα τελικά οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό μου. Σίγουρα έχει ανθρώπους που ψάχνουν παντού για τα κατάλληλα άτομα που θα μπορούσε να βγάλει έξω, για όλες αυτές τις ωραίες διαζευγμένες γυναίκες - εννοώ, βρήκε τον αριθμό του τροχόσπιτού μου. Αυτό είναι παρενόχληση. Ναι, θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας».

Πηγή: Variety