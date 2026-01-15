Η Εμίλια Κλαρκ κατέρρευσε ψυχικά μετά το τέλος του Game of Thrones

Για πρώτη φορά από το τέλος του «Game of Thrones» το 2019, η Εμίλια Κλαρκ αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια τηλεοπτική σειρά.
Στο δράμα εποχής του Ψυχρού Πολέμου, «Ponies», η Εμίλια Κλαρκ υποδύεται την Μπέα, τη σύζυγο ενός πράκτορα πληροφοριών, η οποία ξαφνικά γίνεται και η ίδια κατάσκοπος.
