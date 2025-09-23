Η Έμμα Γουάτσον αποκάλυψε τον λόγο που είπε αντίο στον κινηματογράφο

Η Βρετανίδα ηθοποιός Έμμα Γουάτσον, γνωστή παγκοσμίως ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ από τις ταινίες Χάρι Πότερ, μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να αποσυρθεί από τη βιομηχανία του κινηματογράφου.



Σε συνέντευξή της στο Hollywood Authentic, η Γουάτσον περιέγραψε την εμπειρία της ως ηθοποιός ως μοναδική:

«Κατά κάποιο τρόπο κέρδισα πραγματικά το λαχείο [με την υποκριτική], και αυτό που μου συνέβη είναι τόσο ασυνήθιστο», είπε. Παρότι της λείπει η ίδια η υποκριτική, η πίεση και η εμπορική πλευρά της δουλειάς την απομάκρυναν.

Η «καταστροφική» πλευρά της δουλειάς

Η Γουάτσον εξήγησε πως η προώθηση των ταινιών ήταν για εκείνη το πιο δύσκολο κομμάτι: «Δεν μου λείπει να πουλάω πράγματα.

Το βρήκα αυτό αρκετά καταστροφικό για την ψυχή μου», παραδέχτηκε. Η ανισορροπία ανάμεσα στην τέχνη και την εμπορικότητα ήταν κάτι που την επηρέασε βαθιά.

Παρά την αποστασιοποίησή της, η Γουάτσον δεν έκρυψε την αγάπη της για την τέχνη της:

«Το να ξεχνάς εντελώς όλα τα άλλα στον κόσμο εκτός από εκείνη τη μία στιγμή - είναι μια τόσο έντονη μορφή διαλογισμού. Είναι τόσο απελευθερωτικό», είπε χαρακτηριστικά.

Επιστροφή στον εαυτό της

Η αποχή από τα φώτα της δημοσιότητας της επέτρεψε να επαναπροσδιορίσει την προσωπική της ταυτότητα:

«Η απαλλαγή από τις πολλαπλές ταυτότητες έχει απελευθερώσει πολύ χώρο για μένα ώστε να γίνω καλύτερη αδερφή, κόρη, φίλη, εγγονή και στη συνέχεια καλλιτέχνης», τόνισε.

Παρότι δεν έχει ανακοινώσει επίσημη επιστροφή, η ίδια αποκάλυψε πως εργάζεται πάνω σε κάτι εντελώς νέο, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.