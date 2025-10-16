Η ενόχληση της Ιωάννας Μαλέσκου σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή: «Επόμενη ερώτηση»

Το «παρών» έδωσε η Ιωάννα Μαλέσκου χθες βράδυ (15/10) σε κοσμική εκδήλωση με την παρουσιάστρια να μην κρύβει την ενόχλησή της σε ερώτηση των δημοσιογράφων που αφορούσε την προσωπική της ζωή και την κρίση που φημολογείται ότι περνά ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Δανιά.

«Παιδιά, δεν έχω να απαντήσω κάτι. Επόμενη ερώτηση», είπε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια σε πιο χιουμοριστικό τόνο η Ιωάννα Μαλέσκου σχολίασε: «Αν κέρδιζα ένα ευρώ κάθε φορά που με ρωτάτε για κρίση στον γάμο, τώρα θα ήμουν δισεκατομμυριούχος».

Σε ερώτηση δε για το αν την ενοχλεί που κυκλοφορούν φήμες για την προσωπική της ζωή, η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε:

«Προφανώς όλο αυτό δεν είναι ευχάριστο, τι λέτε τώρα; Είμαι μια χαρά πάντως, αν αυτό είναι που δημιουργεί αγωνία ή σασπένς. Είμαστε μια χαρά και εύχομαι και εσείς να είστε καλά και ο κόσμος που το ρωτάει».