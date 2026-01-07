Η εξομολόγηση της Ελένης Μενεγάκη για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Ήταν τα αθώα μου χρόνια στην τηλεόραση»

Η Ελένη Μενεγάκη μίλησε με έντονη συγκίνηση για τον Γιώργο Παπαδάκη, συνδέοντας τον αείμνηστο δημοσιογράφο με τα πιο «αθώα» της χρόνια στην τηλεόραση.

Η παρουσιάστρια, εμφανώς φορτισμένη, αναφέρθηκε στη σημαντική επιρροή που είχε εκείνος στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, αλλά και στη βαθιά ανθρώπινη σχέση που είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, η Μενεγάκη είπε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος ήταν ο Γιώργος όλων μας. Ήταν τα αθώα μου χρόνια στην τηλεόραση, για μένα ήταν ο άνθρωπος που ήξερα ότι θα ξεκινήσει η μέρα μου από αυτόν. Ο Γιώργος ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα».

Με αυτά τα λόγια αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια, ύστερα από ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στον χώρο της ενημέρωσης και της τηλεόρασης.