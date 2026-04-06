Η εξομολόγηση του Άρη Μουγκοπέτρου: «Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ήταν καλεσμένος χθες (5/4) στην Αυτοψία και μεταξύ όσων των ρώτησε ο Αντώνης Σρόιτερ ήταν η οικονομική του κατάσταση έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα που τον ανάγκασε να μείνει εκτός δουλειάς.

«Οικονομικά, πώς είσαι Άρη, μετά από τόσο καιρό έξω από τη δουλειά;», ρώτησε ο άνκορμαν του Alpha τον γνωστό μουσικό και εκείνος απάντησε:

«Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά, αυτή τη στιγμή! Αλλά θέλω με το που θα αρχίσω να παίζω, να παίξω πρώτα για μένα και τις κόρες μου, για τους ανθρώπους που με αγαπάνε και μετά για τον κόσμο που έχει πονέσει γιατί πραγματικά, έχω λάβει μεγάλη αγάπη από τον κόσμο».

«Τις προάλλες με κατάλαβε ένας παππούς, με πήρε αγκαλιά και έκλαιγε. Αυτό δεν το αφήνεις έτσι, σε ακουμπάει και σε αγγίζει πολύ. Θέλω να παίξω και γι' αυτούς.

Αλλά πρώτα θέλω να παίξω για μένα, μετά για τις κόρες μου και μετά για την οικογένειά μου. Και μετά για να… ξεχρεώσω, είναι το πρώτο που θα κάνω με τα χρήματα», τόνισε ο Άρης Μουγκοπέτρος.