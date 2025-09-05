Η Εύα Λονγκόρια αποχαιρετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι: «Έκανες τον κόσμο πιο όμορφο»

Με λόγια γεμάτα ευγνωμοσύνη και θαυμασμό, η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτρια Εύα Λονγκόρια αποχαιρέτησε τον εμβληματικό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι (Giorgio Armani), ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Την Παρασκευή, η Λονγκόρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Αντίο Τζόρτζιο Αρμάνι, η διαχρονική σου κομψότητα θα ζει για πάντα. Ευχαριστούμε που έκανες τον κόσμο πιο όμορφο»,

έγραψε χαρακτηριστικά, αποτίοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο που καθόρισε την έννοια της κομψότητας για δεκαετίες.

Ο θάνατος του Τζόρτζιο Αρμάνι ανακοινώθηκε επίσημα την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου από τον Οίκο Αρμάνι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σχεδιαστής έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στον κόσμο της μόδας και πέρα από αυτόν, καθώς ο Αρμάνι δεν υπήρξε απλώς ένας δημιουργός, αλλά ένα σύμβολο αισθητικής, ισορροπίας και διαχρονικής φινέτσας.

Θλίψη για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Όμιλος Armani ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Giorgio Armani».

Ο Armani, ήταν συνώνυμος με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και κομψότητα. Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ήταν άρρωστος για κάποιο χρονικό διάστημα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τις επιδείξεις της ομάδας του στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο, την πρώτη φορά στην καριέρα του που έχασε μια από τις πασαρέλες του.

Γνωστός ως «Re Giorgio» - Βασιλιάς Giorgio - ο σχεδιαστής ήταν γνωστός για την επίβλεψη κάθε λεπτομέρειας της συλλογής του και κάθε πτυχής της επιχείρησής του, από τη διαφήμιση μέχρι το φτιάξιμο των μαλλιών των μοντέλων καθώς κατευθύνονταν στην πασαρέλα.

Ένας νεκρικός θάλαμος θα στηθεί το Σάββατο και την Κυριακή στο Μιλάνο, ανέφερε η εταιρεία, ακολουθούμενη από μια ιδιωτική κηδεία σε μια απροσδιόριστη ημερομηνία.

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιος ήταν ο μεγάλος σχεδιαστής

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν Ιταλός σχεδιαστής μόδας, παγκοσμίως γνωστός για τα ανδρικά κοστούμια. Γεννήθηκε στην πόλη Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας, από τον Ούγκο Αρμάνι, λογιστή σε μια εταιρεία μεταφορών, και τη Μαρία Ραϊμόντι. Μεγάλωσε με τον μεγαλύτερο αδελφό του Σέρτζιο και τη μικρότερη αδελφή του Ροζάνα

Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Gorgo Barbadipolo το 1975 και πλέον θεωρείται ένας από τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές της Ιταλίας.

Η περιουσία του, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού Forbes, στις 9 Ιουλίου 2022 είχε εκτιμηθεί στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστά τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία

Το 2000, δήλωσε φορολογητέο εισόδημα ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2024, είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία μετά τον Τζιοβάνι Φερρέρο και τον Αντρέα Πινατάρο.

Το παρελθόν του, προκαλεί έκπληξη καθώς δεν είχε ασχοληθεί με τη μόδα όταν ήταν φοιτητής αλλά με την ιατρική. Εγγράφηκε στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αλλά το 1953, αφού φοίτησε για τρία χρόνια, έφυγε και κατατάχθηκε στον στρατό. Λόγω του ιατρικού του υπόβαθρου, τοποθετήθηκε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Βερόνα, όπου παρακολουθούσε παραστάσεις στην Αρένα.

Τελικά αποφάσισε να αναζητήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Armani: Από γιατρός, σχεδιαστής μόδας

Μετά την ιατρική και αφού υπηρέτησε στο στρατό για δύο χρόνια, ο Αρμάνι έγινε πωλητής στο La Rinascente, ένα πολυκατάστημα στο Μιλάνο, το 1957. Την ίδια χρονιά, στο κατάστημα αυτό, ήταν υπεύθυνος για την παρουσίαση των πρώτων ενδυμάτων της καινοτόμου φινλανδικής εταιρείας υφασμάτων, ενδυμάτων και ειδών οικιακής διακόσμησης Marimekko.

Στη συνέχεια, έγινε πωλητής στο τμήμα ανδρικών ενδυμάτων. Σε αυτή τη θέση, απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στον τομέα του μάρκετινγκ της βιομηχανίας της μόδας.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ο Αρμάνι μετακόμισε στην εταιρεία Nino Cerruti, όπου σχεδίαζε ανδρικά ενδύματα. Οι δεξιότητές του ήταν περιζήτητες και για την επόμενη δεκαετία, ενώ συνέχιζε να εργάζεται για την Cerruti, ο Αρμάνι εργάστηκε και ως ελεύθερος επαγγελματίας, δίνοντας σχέδια σε έως και δέκα σχεδιαστές ταυτόχρονα.

Οι Ιταλοί σχεδιαστές άρχισαν να επενδύουν σε τοπικούς σχεδιαστές και το έκαναν με ασυνήθιστα ευνοϊκούς όρους. Χρηματοδότησαν την παραγωγή και το μάρκετινγκ και πλήρωσαν στους σχεδιαστές ένα ποσοστό των κερδών. Νέοι σχεδιαστές όπως ο Armani μπόρεσαν να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους χωρίς χρέη, με φιλόδοξες επιδείξεις μόδας και διαφημιστικές καμπάνιες.

Με την πάροδο των ετών, ο σχεδιαστής έχει καταστήσει πολύ σαφές ότι επιλέγει όχι μόνο να υποστηρίξει τη βιομηχανία της μόδας, αλλά και να συνεισφέρει στον τομέα της τέχνης. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης δίνουν ένα παράδειγμα για το πώς το 1990 ο Αρμάνι υποστήριξε την έκθεση της Νέας Υόρκης, Pier Paolo Pasolini: The Eyes of a Poet.

Η έκθεση αυτή ήταν μια έκθεση που έριχνε μια ματιά στον καλλιτέχνη Pasolini, συγκεκριμένα, παρουσίαζε στο κοινό είκοσι δύο ταινίες. Αν και ο Pasolini ήταν γνωστός για πολλά πράγματα, το γεγονός ότι δημιούργησε έργα κυρίως με τη μορφή ταινιών ή γραπτών δείχνει μια άλλη πλευρά του Armani, αποδεικνύοντας την εκτίμησή του για τις τέχνες.



