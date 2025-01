Η Εύα Λονγκόρια προσφέρει 50.000 δολάρια στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής του Λος Άντζελες

Εικόνες απόλυτης καταστροφής έρχονται στη δημοσιότητα από το πολιορκημένο από τις φλόγες Λος Άντζελες, το οποίο μετρά τους νεκρούς τους από τις πυρκαγιές. Ο απολογισμός έγινε ακόμη πιο βαρύς, καθώς τα θύματα έφθασαν τα 24, σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες.

Η Εύα Λονγκόρια προσφέρει 50.000 δολάρια στην οργάνωση «This Is About Humanity», στηρίζοντας όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και τις οικογένειες που επλήγησαν από τις φονικές πυρκαγιές.

Η Λατίνα σταρ σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την καταστροφή που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές και μιλά για την απώλεια πολλών ανθρώπων, οι οποίοι είδαν κόπους μίας ζωής να χάνονται.

«Ήταν μια τραγική εβδομάδα. Καταστροφική για τόσους πολλούς ανθρώπους, τόσους πολλούς φίλους που έχασαν πολλά, αναμνήσεις και αγαθά για τα οποία έχουν δουλέψει πολύ σκληρά».

Τέλος, η Εύα Λονγκόρια περιέγραψε την προσπάθειά της να βοηθήσει φιλοξενώντας στο σπίτι της φίλους που εκτοπίστηκαν. «Το σπίτι μου είναι γεμάτο από φίλους από άλλες περιοχές», είπε.

«Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν ήταν τόσο τυχεροί. Έχουμε δωρίσει ρούχα, κυριολεκτικά άδειασα τα ντουλάπια μου από τρόφιμα για να τα πάω σε όλα τα μέρη που δέχονται δωρεές. Στηρίζω το "This Is About Humanity" και προσφέρω 50.000 δολάρια καθώς τα χρήματα θα στηρίξουν όλες αυτές τις οικογένειες που εργάζονται ακούραστα για να έχουμε φαγητό. Για τους αγρότες που εξακολουθούν να βγαίνουν εκεί έξω, να καλλιεργούν και να μαζεύουν τα προϊόντα μας σε επικίνδυνες συνθήκες» ανέφερε.

Κλείνοντας η διάσημη ηθοποιός είπε στους κατοίκους του Λος Άντζελες να «παραμείνουν δυνατοί» και ευχαρίστησε όσους συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών.

«Ξέρω ότι κυκλοφορούν πολλά πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να αναλύσουμε τι πήγε στραβά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας» υπογράμμισε. «Ο Θεός να ευλογεί όλους τους πυροσβέστες που βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν τις ζωές μας και τα σπίτια μας. Σε όλους όσους βοηθούν, σας ευχαριστώ πολύ».

Η ανάρτηση που έκανε η Εύα Λονγκόρια