Η Εύη Δρούτσα σχολίασε ότι η Marseaux «δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω» και πήρε την απάντησή της

Με έκπληξη της η Marseaux είδε την Εύη Δρούτσα να τη σχολιάζει με χαρακτηρισμούς όπως «βγήκε μια μικρομέγαλη να βγάλει έξω το σώμα της» και «δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω», αναφερόμενη στην εμφάνιση της τραγουδίστριας στην παρουσίαση των τραγουδιών για τον εθνικό τελικό της Eurovision.

«Που τη θυμήθηκες τώρα; Πίστευα ότι είναι ένα κοριτσάκι. Έχει καλή φωνή. Εδώ βγήκε μια μικρομέγαλη να βγάλει έξω το σώμα της. Πρώτα απ’ όλα δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω. Επίσης μιμήθηκε άλλη από το εξωτερικό. Έχουμε μια ξενομανία να μιμούστε ξένα τραγούδια» δήλωσε η στιχουργός στο «Πρωινό».

Η απάντηση της Marseux

Η Marseaux έχει στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για τις διατροφικές διαταραχές που έχει αντιμετωπίσει και εξομολογήθηκε ότι το σχόλιο της Εύης Δρούτσα την έκανε να αισθανθεί άβολα. Ζήτησε μάλιστα από τους followers της να της πουν την άποψή τους για το τι ρούχο θα έπρεπε να βάλει στον εθνικό τελικό αφού η κυρία Δρούτσα λέει πως δεν έχει το υπέροχο σώμα.

«Παιδιά γεια σας. Δεν έχω προλάβει να σας μιλήσω ακόμα γιατί συμβαίνουνε όλα παράλληλα. Ήθελα να σας πω πως σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για τα μηνύματα, για την αγάπη που έχετε δείξει στο κομμάτι. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Και ελπίζω να κάνω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο act στον εθνικό ημιτελικό και να σας αρέσει και εσάς.

Παράλληλα να πω, ότι γυρνούσα χθες από την πρόβα, ανέμελη, και είδα ένα link που μου είχε στείλει ο μπαμπάς μου. Το πατάς; Και είδα ότι η κυρία Δρούτσα…

Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων και γενικά τους άλλους ειδικά όταν δεν ξέρεις το τι διαταραχή μπορεί να έχει περάσει ο οποιοσδήποτε. Το τι θέματα έχει με το σώμα του, το πόση δυσκολία ίσως είχε για να τα ξεπεράσει.

Εγώ έχω χάσει πάρα πολλές φορές βάρος, έχω πάρει πάρα πολλές φορές βάρος και γενικά έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να καταφέρω να το ξεπεράσω.

Και μου πάτησε έτσι ένα πάρα πολύ λεπτό κουμπάκι που με στεναχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα. Παρόλα αυτά, εσείς τι ρούχα πιστεύετε πρέπει να βάλω στον εθνικό τελικό, αφού δεν έχω το υπέροχο σώμα που λέει η κυρία Δρούτσα;» είπε η νεαρή καλλιτέχνιδα στο Instagram.

Η νέα απάντηση της Εύης Δρούτσα

Η Εύη Δρούτσα απάντησε εκ νέου στη Marseaux μετά την αντίδραση της καλλιτέχνιδας.«Πρώτα από όλα, δε μπορούμε να ξέρουμε ο κάθε άνθρωπος τι έχει περάσει. Έπειτα, να πω εγώ στη Marseaux τι έχω περάσει. Είμαι μεγάλη γυναίκα, έχω περάσει πολλά στη ζωή μου κι όταν ήμουν στη δραματική σχολή, η Μαίρη Αρώνη με άφησε στην ίδια τάξη γιατί ήμουν χοντρή.

Όταν έφυγα και πήγα στη σχολή της Κατσέλη, δεν το πίστευε ο Κατσέλης ότι έγινε αυτό το πράγμα… Γιατί σε έναν ηθοποιό δε μπορείς να πεις ότι μένεις στην ίδια τάξη γιατί είσαι χοντρός. Κι όμως μετά έπαιξα με τον Ηλιόπουλο, τη χοντρή. Ο καθένας που λέει τη γνώμη του, δεν μπορεί να ξέρει τι έχει περάσει ο άλλος», είπε η στιχουργός.



