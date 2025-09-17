Η Φόνισσα: Πρεμιέρα στο Star - Οι ηθοποιοί που παίζουν στην πολυβραβευμένη ταινία

Πρεμιέρα στο Star για τη «Φόνισσα» με την Καρυοφιλλιά Καραμπέτη. Η πολυβραβευμένη ταινία της Εύας Νάθενα θα προβληθεί την Πέμπτη (18/9) στις 21.00 για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση

Με φόντο μία τοποθεσία του προηγούμενου αιώνα, η κλασική ιστορία της Χαδούλας μεταφέρεται στο παρόν, επιχειρώντας να φέρει στο φως, αλλά και να γιατρέψει το διαγενεαλογικό τραύμα που διέπει την ελληνική κοινωνία.

Το σκηνοθετικό εγχείρημα της Εύας Νάθενα, εμπνευσμένο από το διαχρονικό μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αποτελεί μια κινηματογραφική προσέγγιση πάνω στην τραγική ηρωίδα «Φόνισσα».

Η υπόθεση της ταινίας

Σε ένα δυστοπικό νησί της Ελλάδας γύρω στο 1900, η Χαδούλα, χήρα Ιωάννου Φράγκου, είναι μια γυναίκα που έχει μάθει να επιβιώνει στην ανδροκρατούμενη, πατριαρχική κοινωνία υπηρετώντας αυτό που της πέρασε η μητέρα της – μια σκυτάλη δύσκολη, που διαιωνίζει την υποτίμηση και την κατώτερη μοίρα της γυναίκας.

Η Χαδούλα επαναστατεί μέσα της και αυτό δεν θα αργήσει να συμβεί και προς τα έξω.

Τα μικρά κορίτσια του νησιού γίνονται θύματά της.

Αφαιρώντας τους τη ζωή, η ίδια νιώθει ότι τα απαλλάσσει από το κοινωνικό φορτίο που η ύπαρξή τους επιφέρει. Οι πράξεις της κάποια στιγμή αυτονομούνται και τη φέρνουν αντιμέτωπη με τον νόμο.

Εγκαταλείπει το σπίτι της και βρίσκει καταφύγιο στη φύση. Όμως, όσο και αν η ηθική της τής υπαγορεύει ότι έπραξε σωστά, στην πραγματικότητα το χρόνιο τραύμα της την ακολουθεί παντού.

Το τέλος έρχεται σαν λύτρωση.

Οι ηθοποιοί της ταινίας

Το σενάριο της ταινίας, η οποία απέσπασε 21 βραβεία σε Ελλάδα και εξωτερικό, υπογράφει η Κατερίνα Μπέη.

Την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη πλαισιώνει ένα καστ καταξιωμένων Ελλήνων ηθοποιών που απαρτίζεται από τους: Μαρία Πρωτόπαππα, Έλενα Τοπαλίδου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Γεωργιάννα Νταλάρα, Χρήστο Στέργιογλου, Στάθη Σταμουλακάτο, Δημήτρη Ήμελλο, Χριστίνα Μαξούρη, Όλγα Δαμάνη, Έρση Μαλικένζου, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Αγορίτσα Οικονόμου, Μιχάλη Οικονόμου, Βερόνικα Δαβάκη, Νίκη Παπανδρέου, Μάνια Παπαδημητρίου, Μαρία Σκουλά, Γιάννη Τσορτέκη, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Ρίτα Λυτού, Λωξάντρα Λούκας και Αριάδνη Βελλή.

Η «Φόνισσα» είναι μια παραγωγή της Tanweer Productions, σε συμπαραγωγή της COSMOTE TV και της View Master Films.