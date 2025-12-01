Μενού

Η Gen Z νοσταλγεί τη δεκαετία του ’90 εξιδανικεύοντας την εποχή πριν τα social media

Όλο και περισσότεροι νέοι νοσταλγούν την προ-ψηφιακή εποχή, ακόμα κι αν δεν την βίωσαν ποτέ. Αυτή η νοσταλγία δεν είναι μόνο πολιτισμικό, αλλά και πολιτικό φαινόμενο.

Reader symbol
Newsroom
υπάρχουν ήδη διαθέσιμα τόσο νομικά όσο και τεχνικά μέσα, προφίλ με ψευδή ηλικία, που παραβιάζουν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο, θα μπορούσαν ήδη να έχουν εντοπιστεί και διαγραφεί από τις πλατφόρμες.
«Yπάρχουν διαθέσιμα τόσο νομικά όσο και τεχνικά μέσα. Προφίλ με ψευδή ηλικία, που παραβιάζουν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο, θα μπορούσαν ήδη να έχουν εντοπιστεί και διαγραφεί από τις πλατφόρμες». | Φωτ.Unsplash
  • Α-
  • Α+

Συναντήσεις στις πλατείες, πάρτι χωρίς κινητά, ίντερνετ χωρίς κοινωνικά δίκτυα.

Μία εποχή που η κοινωνικοποίηση δεν ήταν άγνωστη λέξη και οι μικρές χαρές της ζωής δεν αφορούσαν το πόσα likes θα πάρει μία φωτογραφία στο Instagram ή αν πήγε καλά το βίντεο στο TikTok, αλλά το αν μας ζητήσει εκείνος ο συμμαθητής να χορέψουμε ή αν θα μας κάνει αναπάντητη για να δείξει ότι μας σκέφτεται.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE