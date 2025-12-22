Η γενιά των people-pleasers: 7 πράγματα στα οποία οι Boomers έλεγαν πάντα «ναι», αλλά οι νεότεροι απορρίπτουν

Ενώ οι γονείς μας έλεγαν «ναι» σε όλα, από τις απλήρωτες υπερωρίες μέχρι τις τοξικές σχέσεις, οι νεότερες γενιές, ειδικά όσοι ανήκουν στην Gen Z σπάνε αυτά τα εμπεδωμένα πρότυπα. Η άρνηση της αυτόματης ευχαρίστησης των άλλων (people-pleasing) ίσως είναι αυτό που θα τους σώσει από το burnout που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Ίσως και όχι, βέβαια.
