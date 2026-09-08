Η Γκρέτα Σκαράνο έστειλε μήνυμα κατά της έμφυλης βίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Η Γκρέτα Σκαράνο τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί του κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας, μετατρέποντας την εμφάνισή της σε ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας εις βάρος των γυναικών και των γυναικοκτονιών.
Η Σκαράνο, η οποία μαζί με τον Νικολάς Μοπάς έχει αναλάβει την παρουσίαση των τελετών έναρξης και λήξης της διοργάνωσης, πραγματοποίησε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα συμβολική κίνηση στις 6 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την παρουσίαση της ταινίας «The Echo Chamber» του Αντρέα Παλλάορο.
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