Μενού

Η Γκρέτα Σκαράνο έστειλε μήνυμα κατά της έμφυλης βίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Η Γκρέτα Σκαράνο σχημάτισε στο κόκκινο χαλί στη Βενετία ένα κόκκινο σημάδι στο πρόσωπό της για να καταγγείλει τις γυναικοκτονίες και τη βία κατά των γυναικών.

Reader symbol
Newsroom
Γκρέτα Σκαράνο
Γκρέτα Σκαράνο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Γκρέτα Σκαράνο τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί του κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας, μετατρέποντας την εμφάνισή της σε ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας εις βάρος των γυναικών και των γυναικοκτονιών.

Η Σκαράνο, η οποία μαζί με τον Νικολάς Μοπάς έχει αναλάβει την παρουσίαση των τελετών έναρξης και λήξης της διοργάνωσης, πραγματοποίησε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα συμβολική κίνηση στις 6 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την παρουσίαση της ταινίας «The Echo Chamber» του Αντρέα Παλλάορο.

Διαβάστε περρισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE