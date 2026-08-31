Η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδά στη σκηνή με μικρή της θαυμάστρια - «Έλιωσε» με το παιδί

Η Ιουλία Καλλιμάνη βρέθηκε στη σκηνή με μία μικρή της θαυμάστρια και της έδωσε το μικρόφωνο για να πουν μαζί το «Στα Καλύτερα που Έλκονται».

Το παιδί, με ιδιαίτερη άνεση, στάθηκε πάνω στη σκηνή με το μικρόφωνο στο χέρι και η ερμηνεύτρια την άφησε να πει μόνη της μεγάλο μέρος του γνωστού της κομματιού.

Ήξερε όλους τους στίχους και δεν φάνηκε να αγχώνεται από την παρουσία τόσων ατόμων στο σημείο, με την Ιουλία Καλλιμάνη να φαίνεται να λιώνει δίπλα της, από τη γλύκα.

Η εμφάνιση έγινε στο πλαίσιο συναυλιών της στην Κύπρο προ ημερών και το βίντεο από την κοινή τους ερμηνεία έχει ανέβει στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Στον λογαριασμό της μικρής, μάλιστα, υπάρχουν πολλές περισσότερες κοινές τους στιγμές.