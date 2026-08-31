Η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδά στη σκηνή με μικρή της θαυμάστρια - «Έλιωσε» με το παιδί

Η Ιουλία Καλλιμάνη βρέθηκε στη σκηνή με μία μικρή της θαυμάστρια και της έδωσε το μικρόφωνο για να πουν μαζί το «Στα Καλύτερα που Έλκονται».
Το παιδί, με ιδιαίτερη άνεση, στάθηκε πάνω στη σκηνή με το μικρόφωνο στο χέρι και η ερμηνεύτρια την άφησε να πει μόνη της μεγάλο μέρος του γνωστού της κομματιού.
Ήξερε όλους τους στίχους και δεν φάνηκε να αγχώνεται από την παρουσία τόσων ατόμων στο σημείο, με την Ιουλία Καλλιμάνη να φαίνεται να λιώνει δίπλα της, από τη γλύκα.
Η εμφάνιση έγινε στο πλαίσιο συναυλιών της στην Κύπρο προ ημερών και το βίντεο από την κοινή τους ερμηνεία έχει ανέβει στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.
Στον λογαριασμό της μικρής, μάλιστα, υπάρχουν πολλές περισσότερες κοινές τους στιγμές.
- Τέλος εποχής: Τελευταία ημέρα για το Notos στην Αιόλου και Σταδίου - Γιατί μπαίνει «λουκέτο»
- «Αρπάχτηκαν» Παπακωστοπούλου - Κυρανάκης για τα τρένα: «Τα παιδιά μας είναι ασφαλή;» - «Άκουσα να λέτε χοντράδες»
- Τα φώτα στο υπουργείο Οικονομικών τα μεσάνυχτα, η γκρίνια στην επαρχία για ΕΛΑΣ και τα τραπέζια της ΔΕΘ
- Φρίκη στην Κυψέλη: Βρέθηκαν σημάδια στην πλάτη του βρέφους - Κατασχέθηκαν σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.